Dalla Lega a Pian della Regina il “no” all’elezione diretta delle Province nel 2024 [FOTO]

Che non ci siano grandi attese intorno all’evento lo si evince, quando raggiungiamo i 1800 metri di Pian della Regina, dall’esiguo numeri di posti a sedere allestiti nel tepor della “Baita della polenta”.

Saranno in 250 i leghisti saliti in quota ad assistere alla Festa. Molti di essi neppure si accorgono della nuvola di polvere sollevata da un importante movimento franoso sul Monviso, lungo il versante Nordest. Il Re di pietra si sta sgretolando, un po’ come la passione per la politica. Di come siano lontani i tempi di Umberto Bossi e del suo oceanico rito dell’ampolla a Pian del re, abbiamo scritto nei giorni scorsi.