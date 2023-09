Lunedì 11 settembre suona la campanella per 76.888 studenti cuneesi

L’11 settembre 2023 è prevista la ripresa delle lezioni nelle scuole della provincia di Cuneo: ritornano fra i banchi 76.888 studentesse e studenti: 9.529 nella scuola d’infanzia, 24.771 nella scuola primaria, 16.312 nella scuola secondaria di primo grado e 26.276 nella scuola secondaria di secondo grado per un totale di 3.999 classi o sezioni in 88 istituzioni scolastiche statali.

Si segnala un aumento dello 0,1% rispetto allo scorso anno scolastico con 83 alunni in più.

Sono 2.869 gli alunni con disabilità, 8,7% in meno rispetto al 2022/23.

Al totale di 76.888 alunni si aggiungono 4.640 circa di studentesse e studenti delle scuole paritarie per un totale di 234 classi o sezioni in 89 scuole, delle quali il 91% sono scuole dell’infanzia (i dati delle paritarie fotografano la situazione riferita all’anno scolastico 2022/23 in quanto tali scuole comunicano il proprio funzionamento dall’1 al 30 settembre e pertanto i dati aggiornati saranno disponibili verso la fine di ottobre).

I dirigenti di ruolo in servizio effettivo sulle sedi sono 79, mentre sono 17 quelli con reggenza.

L’organico complessivo del personale docente è pari a 9.426, di questi 7.180 sono di posto comune e 2.246 di sostegno. I docenti immessi in ruolo sono 395: 199 immissioni in ruolo su posti comuni e 196 su posti di sostegno.

Quanto alle supplenze sono stati assegnati, al 1° settembre, 2.079 incarichi a tempo determinato, di cui 1.006 su posti di sostegno.

In merito al personale ATA sono state inoltre effettuate 111 immissioni in ruolo e sono stati assegnati 470 contratti a tempo determinato.

Commenta Stefano Suraniti, Provveditore regionale reggente a Cuneo: “Grazie al lavoro delle colleghe e dei colleghi dell’Ambito Territoriale di Cuneo e grazie al lavoro del personale della scuola sono state completate tempestivamente le operazioni di avvio dell’anno scolastico. Con il completamento delle operazioni di supplenza, prima dell’inizio delle lezioni, è garantito il pieno diritto all’istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

Il primo giorno di scuola è sempre emozionante per tutti: piccoli, grandi e le loro famiglie. Si inizia a costruire, o si prosegue, il proprio percorso di vita insieme ai compagni, ai docenti, al personale ATA, al personale educativo e, non ultimi, ai Dirigenti scolastici che sovrintendono al quotidiano funzionamento delle scuole. Con l’auspicio che tutti Noi possiamo essere sempre disponibili al reciproco ascolto e all’attenzione dei più grandi e dei più piccoli, auguro un buon anno scolastico alla comunità della scuola cuneesi”.