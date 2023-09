Rinviata l’apertura della nuova sede dell’Itis “Rivoira” di Verzuolo

La campanella del nuovo Itis ‘Rivoira’ di Verzuolo dovrà attendere qualche settimana per suonare.

Lunedì 11 settembre, a Verzuolo è festa patronale e la prassi vuole che gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla superiori, inizino le lezioni il martedì successivo alla seconda domenica di settembre, ma dato che l’Istituto tecnico industriale fa parte del Denina- Pellico-Rivoira, che ha sede a Saluzzo, gli studenti sono gli unici dei plessi scolastici di Verzuolo ad iniziare scuola lunedì, come previsto in quasi tutte le regioni italiane.

Ad ‘entrare’ nella nuova struttura, presumibilmente a inizio ottobre, ci saranno 16 classi per un totale di circa 320 studenti.

Nel nuovo anno scolastico partono 4 classi prime di cui 2 di Elettrotecnica e 2 di Informatica che con le altre 12 (dalla seconda alla quinta) iniziano lunedì 11 settembre ancora nella sede delle Medie di Verzuolo per poi trasferirsi in quella nuova presumibilmente a inizio ottobre.

“I ragazzi inizieranno tutti a Verzuolo, anche le tre classi dei corsi di Informatica che lo scorso anno erano nella sede del Denina a Saluzzo – spiega il dirigente Flavio Girodengo – in modo tale che i ragazzi e le famiglie si possano organizzare per i trasporti.

L’unica sezione dell’Itis che frequenterà le lezioni a Saluzzo – tiene a puntualizzare il preside - è la classe prima del nuovo corso di Chimica, che prende il via quest’anno.”

La realizzazione della nuova struttura di via IV Novembre, costruita in collina di fronte l’Istituto Agrario, è terminata, ma per il trasloco e l’apertura sono necessarie dalle due alle tre settimane, si parla infatti di inizio ottobre in attesa anche del collaudo da parte dei tecnici della Provincia per la consegna effettiva che dovrebbe avvenire già la prossima settimana.

Dopo il benestare provinciale verrà effettuato il trasloco della sede provvisoria dell’Itis, che dal settembre 2018 è ospitata nelle scuole medie del paese, in via Europa.

“Gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del Rivoira – spiega il dirigente Flavio Girodengo - è già pronto per effettuare il trasloco degli uffici, del sistema elettronico di accesso (in cui è compreso il registro elettronico), di tutto il materiale dei laboratori e l’arredo (banchi, sedie armadi) delle 16 classi che andranno nella nuova sede. Stiamo solo aspettando che vengano effettuate le ultime verifiche e i collaudi del caso per la ‘consegna’ da parte dei tecnici provinciali e le autorità preposte”.

Da quest’anno scolastico, dopo il pensionamento della professoressa Michela Ghigo, insegnante di Matematica e da anni ‘vicepreside’ per l’Itis Rivora, il nuovo referente di plesso è il professor Massimo Peirone che è anche coordinatore dell'Ufficio Tecnico e docente di Elettrotecnica.

“Il nuovo Itis Rivoira – spiega Peirone - è pronto per il corrente anno scolastico. Le 16 classi ad indirizzo di specializzazione elettrotecnico-elettronico ed informatico sono ancora ospitate al Comprensivo Leonardo da Vinci di Verzuolo, pronte al trasferimento nella nuova sede.

Nel nuovo edificio – afferma Peirone - si stanno completando la messa in servizio delle funzionalità prettamente scolastiche e le ricollocazioni delle attività laboratoriali necessarie per avviare a regime gli obiettivi formativi programmati. Lo spostamento fisico degli allievi sarà concordato con i responsabili della struttura ed i coordinatori dell'attività formativa in modo da non determinare scollamenti nell'attività scolastica che inizierà regolarmente lunedì prossimo”.

Nel sopralluogo sul grande cantiere, eseguita lo scorso 26 giugno, il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, aveva portato con sé il verbale del 2 febbraio 2018 quando l’allora presidente della Provincia Federico Borgna aveva comunicato, dopo la ricognizione con i tecnici, che la struttura scolastica di via don Orione era diventata inagibile.

Alla visita di fine giugno al nuovo edificio avevano partecipato anche il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale con delega all'Edilizia scolastica Davide Sannazzaro, assieme al consigliere Silvano Dovetta, che già due mesi e mezzo fa non avevano assicurato l’apertura dell’Istituto per l’11 settembre, visto i ritardi, per la chiusura del cantiere, dovuti alla ‘burocrazia’.

Dopo 5 anni l’Itis Rivoira ha finalmente la sua nuova sede, dotata di ogni confort.

La struttura si sviluppa su tre piani, con ascensore, quindi agibili anche ai disabili, di cui uno seminterrato in cui è stata realizzata la palestra, con gli spogliatoi e i servizi, che sarà condivisa con gli studenti dell’Istituto Agrario assieme al bar caffetteria.

Sono inoltre state realizzate aule capienti e progettate per funzioni didattiche specifiche quali i laboratori, gli spazi polivalenti e un'aula magna e la biblioteca.

Per non avere impatti ambientali sul paesaggio il ‘Rivoira’ è stato esternamente rivestito con ‘piastrelle’ di diverse tonalità di verde, in modo che si possa ‘confondere’ con la natura collinare, motivo per cui sopra al tetto piatto sono state realizzate delle aiuole verdi.

Tutta la struttura è alimentata da un impianto fotovoltaico e il riscaldamento è a pavimento.

Da alcuni mesi si sta cercando di risolvere il nodo dei trasporti che non dipendono dalla dirigenza scolastica, bensì dal Comune e dalla Provincia assieme al consorzio di trasporti Granda Bus che gestisce i pullman.