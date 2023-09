Riparte l'attività di Apro Formazione Alba: “Iscrizioni ok, docenti con competenze di alta professionalità”

L’attenzione nella preparazione dei docenti, gli investimenti nelle tecnologie dei laboratori, la cura nell’efficace orientamento e riorientamento dei ragazzi, le azioni sui progetti europei messe a disposizione del territorio. Questi in sintesi i 'must' delle attività di Apro Formazione in vista del nuovo anno scolastico.

Ne abbiamo parlato con il Direttore Generale dell’Agenzia, Antonio Bosio.

In realtà non vi siete mai fermati …

Esatto. Il concetto di Agenzia Formativa è diverso, noi abbiamo tipologie di corsi che proseguono anche in estate.

Durante la quale avete svolto anche parecchi lavori strutturali.

Abbiamo riorganizzato uno dei nostri laboratori informatici, nei quali le macchine diventano obsolete dopo pochi anni e noi aggiorniamo continuamente. Inoltre si è rinnovato il laboratorio di saldatura e nella nostra sede di Canelli si è completato un restyling generale.

Ci sono criticità nelle iscrizioni o nell’assegnazione delle cattedre?

Confermiamo la partenza di tutti i corsi e per un’Agenzia come la nostra non è banale: significa avere il numero necessario di iscritti. Non abbiamo problemi di recruiting degli insegnanti, in quanto Apro è assai attrattiva e sono molte le figure professionali disposte a trasferire da noi le proprie competenze. Abbiamo incrementato il numero dei dipendenti, aumentando le persone di altissima professionalità che collaborano con noi.

Avete delle parole chiave per il nuovo anno scolastico?

Innovazione sociale cioè la grande attenzione che Apro Formazione ha rispetto a integrazione, disabilità, counselling, inclusione, ambiente e sostenibilità. Portiamo avanti la visione e la mission del fondatore Don Gianolio, offrendo ai ragazzi la possibilità di scelte consapevoli, adatte alle loro aspirazioni, senza lasciare indietro nessuno. Un’altra parola chiave è Svoltare, quindi decifrare le prospettive possibili e intraprendere la strada giusta.

Quali sono le criticità che vede nella Scuola di oggi?

Nel dopo pandemia c’è molta confusione, alimentata anche dal mondo dei Social. Siamo altresì di fronte ad un calo demografico e nel nostro territorio abbiamo un insufficiente numero di professionalità tecniche rispetto a quelle richieste dalle aziende. Apro Formazione è in pista per far fronte a questi mutamenti socio economici. Mettiamo a disposizione del territorio la nostra leadership nella progettazione europea e gestiamo gli Erasmus e i tirocini all’estero di tanti ragazzi. Sappiamo che è fondamentale il confronto con altre realtà e noi siamo organizzati per preparare le future generazioni all’approccio con qualsiasi tipologia di attività professionale.