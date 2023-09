A Dronero in arrivo l’8^ edizione della Passeggiata per la Vita

Un appuntamento imperdibile per Dronero, simbolo di quella solidarietà che rende gli essere umani capaci di vera vicinanza. Da alcuni giorni sono in prevendita i pettorali per l’8^ edizione della Passeggiata per la Vita.

Appuntamento sabato 24 settembre, alle ore 8:30, in piazza Martiri della Libertà, per sostenere tutti insieme la sezione A.I.L. di Cuneo e il Fiore della Vita di Savigliano, ricordando i giovani Paolo Rubino e Anna Brignone.

Come di consueto, presentando il pettorale, prima della partenza si potrà ritirare la maglietta della Passeggiata e tutti insieme formare un bel serpentone colorato.

È disponibile anche il pettorale per gli amici a quattro zampe (quest’anno in una versione ancora più accattivante, che si potrà conservare a ricordo di questa edizione).

“Tutto questo è a ricordo di tutti i nostri giovani - dicono le famiglie Rubino e Brignone, organizzatrici dell’evento - Siamo sicuri che loro sorrideranno vedendoci tutti insieme percorrere le loro strade, magari accompagnati proprio dai nostri amici a quattro zampe. Alla fine dei due percorsi scelti, sempre con il vostro pettorale, vi attenderà il ricco pacco gara che riusciamo a realizzare grazie ai tanti sostenitori della Passeggiata per la Vita e a sostegno della sez. A.I.L. di Cuneo intitolata a Paolo Rubino e al Fiore della Vita di Savigliano. La Passeggiata è nata in ricordo di Anna e Paolo: la vostra partecipazione e supporto ci aiuta a sostenere le due associazioni, finanziando la ricerca che è sempre più fondamentale per debellare queste malattie, ed il supporto psicologico, rendendo disponibili le case A.I.L. a Cuneo e Casa Anna a Savigliano. Credeteci. Tutte le volte che, tutti insieme, riusciamo a strappare un sorriso a un piccolo amico o a un paziente che sta combattendo la sua partita per la vita, riuscendo ad alleviare il suo dolore, non è un nostro successo ma è il vostro successo di cui dovete essere fieri e orgogliosi. Potrete sempre dire: io c’ero! Vi aspettiamo il 24 settembre a Dronero, come al solito numerosi, sorridenti e festanti. Grazie a tutti voi che anche stavolta vorrete esserci per sostenerci, per spronarci a continuare. I nostri giovani sicuramente sono orgogliosi di quanto avete fatto finora e noi possiamo solo dirvi GRAZIE!!! Chi volesse sostenere la Passeggiata per la Vita può versare il proprio contributo. Ci vediamo in piazza!”

Di che colore sarà la maglietta quest’anno? Non resta che scoprirlo!