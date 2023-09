Calcio Serie D. A Bra arriva il Varese, Floris: "Daremo battaglia per 90 minuti"

Esordio casalingo, per il Bra di Roberto Floris, nel campionato 23/24.

I giallorossi, reduci da una stagione eccellente (secondo posto alla pari con la Sanremese con 74 punti), affronteranno il Varese, atteso all'Attilio Bravi per la sfida di domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15).

Braidesi vittoriosi sette giorni fa in Coppa, con un convincente 2-1 al Derthona grazie alle reti di Pautassi e Musso che hanno ribaltato il vantaggio iniziale ospite.

Mister Floris alla vigilia di Bra-Varese: "Affrontiamo una squadra ancora difficile da decifrare, che ambisce ai vertici. Hanno preso tanti giocatori, il fatto di giocarci contro così presto rappresenta un piccolo vantaggio per noi. Ma si tratta di una società blasonata, di cui abbiamo il massimo rispetto. Noi arriviamo bene, con tanta voglia di fare. La vittoria in Coppa con il Derthona ci ha trasmesso euforia, aiutandoci a sbloccarci. Daremo battaglia per 90 minuti. Qualcuno non sarà della partita come Tuzza e Tos, mentre le condizioni di Pautassi e Derrick vanno ancora valutate. Dobbiamo archiviare lo scorso anno e ragionare sul nuovo campionato. Migliorare un secondo posto è praticamente impossibile e poi sono partiti giocatori importanti. Sarà necessario entrare in campo con la mentalità della squadra che lotta per la salvezza, giocando con la giusta fame. Questa squadra è giovane, diversa da quella precedente e con equilibri diversi. Ma con corsa, agonismo e voglia se la può giocare con tutti."