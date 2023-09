Nuoto, Mondiali juniores: Sara Curtis ai piedi del podio nei 50 stile libero

Nell'ultima giornata dei Mondiali juniores in Israele la saviglianese Sara Curtis si è classificata al quarto posto nei 50 stile libero.

Per la 16enne del Team Dimensione Nuoto tempo di 25"15, dopo aver siglato in semifinale il record italiano cadette in 24"91.

Argento alla statunitense Annam Olasewere in 24"95. Prima e terza due australiane: vince Olivia Wunsch con il primato dei campionati in 24"59; bronzo a Hannnah Casey in 25"07.

Settima nei 200 stile libero Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) in 2'00''58.