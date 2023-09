Racconigi Cycling Team: dominio di Asia Rabbia nella prima edizione del "Trofeo Tecam"

Serata di festa per il Racconigi Cycling Team, grazie al successo di Asia Rabbia nella prima edizione del “Trofeo Tecam”, tipo pista serale organizzata sulle strade lombarde di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco.

Le atlete ai nastri di partenza si sono sfidate in due distinte prove: scratch ed eliminazione, che hanno poi determinato la graduatoria generale finale dell’omnium. La sprinter diretta dal team manager Claudio Vassallo, campionessa italiana in carica su pista nella velocità a squadre, ha dominato entrambe le prove, primeggiando senza troppi affanni nella graduatoria generale finale. Da segnalare anche il buon quarto posto della cuneese di Bra Irene Cagnazzo, salita sul terzo gradino del podio nell’eliminazione, e la sesta piazza dell’emiliana Alessia Sgrisleri, che ha sfiorato la medaglia di bronzo nello scratch, classificandosi in quarta posizione.

CLASSIFICA GENERALE FINALE OMNIUM “TROFEO TECAM” (TIPO PISTA SERALE) AD OLGIATE MOLGORA (LC):

1) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

2) Bianchi Arianna (Isolmant - Premac - Vittoria)

3) Roda Beatrice (CC Canturino 1902 ASD)

4) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

5) Tarolli Paola (Team Gauss)

6) Sgrisleri Alessia (Racconigi Cycling Team)

ORDINE D’ARRIVO SCRATCH “TROFEO TECAM” (TIPO PISTA SERALE) AD OLGIATE MOLGORA (LC):

1) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

2) Roda Beatrice (CC Canturino 1902 ASD)

3) Bianchi Arianna (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Sgrisleri Alessia (Racconigi Cycling Team)

5) Tarolli Paola (Team Gauss)

6) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

ORDINE D’ARRIVO ELIMINAZIONE “TROFEO TECAM” (TIPO PISTA SERALE) AD OLGIATE MOLGORA (LC):

1) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

2) Bianchi Arianna (Isolmant - Premac - Vittoria)

3) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

4) Roda Beatrice (CC Canturino 1902 ASD)

5) Tarolli Paola (Team Gauss)

6) Bersan Asia (Ciclismo Insieme)

Domenica 10 settembre importante impegno organizzativo per il Racconigi Cycling Team in occasione della “Giornata Rosa 2023”, manifestazione ciclistica su strada, riservata alla categoria donne junior, in programma sulle strade della città in provincia di Cuneo. In palio la decima edizione del “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie”, il secondo “Memorial Andrea Chiavassa” e la prima edizione del “Memorial Franco Traversa”.

Le atlete ai nastri di partenza si sfideranno sul tradizionale circuito disegnato tra Racconigi (Piazza Carlo Alberto, via Regia Margherita, Tangenziale Ovest, bivio Pedaggera), Cavallerleone (via Carlo Alberto, via Ruffia, via Cascinette, via Murello, via Rubattera, via Macramorta, località Pedaggera) e Racconigi, con traguardo collocato nel centralissimo corso Principe di Piemonte. 103,5 i chilometri totali di gara, spalmati su 9 giri del circuito, lungo 11500 metri, quasi completamente pianeggiante e particolarmente adatto alle ‘ruote veloci’ del gruppo.

Il ritrovo per tutte le partecipanti è fissato alle ore 11:00 presso Vendocasa di Racconigi (CN), in via Regina Margherita 2, dove la competizione scatterà ufficialmente alle ore 13:00. Il team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni di: Irene Cagnazzo, medaglia di bronzo al “Campionato Italiano”, di Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR) e sul podio nelle gare di Bolzano, Massa Finalese (MO), Parabiago (MI) e Valvasone Arzene (PN), di Camilla Marzanati, di Melania Pognant Gros, di Asia Rabbia, campionessa italiana su pista nella velocità a squadre, di Elisa Roccato, terza classificata a “Pasqualando” e di Alessia Sgrisleri, reduce dalle due ‘top ten’ conquistate a Noventa di Piave (VE) e nella prova inaugurale del “Giro della Lunigiana”.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI ED ANNIBALE VITERIE” A RACCONIGI (CN):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce