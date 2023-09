Scherma: Fioretto, Enrico Lauria si unisce al Gruppo d'Élite Nazionale

Enrico Giovanni Lauria, cresciuto tra le pedane del Club Scherma Cuneo e attualmente in forza al Club Scherma Ancona del maestro Archivio, è stato inserito nel prestigioso Gruppo d'Élite Nazionale categoria Assoluti di Fioretto 2023/24.

Il giovane cuneese è ora tra 28 migliori atleti italiani, insieme a olimpionici e campioni del mondo. Questa realizzazione rappresenta un importante traguardo nella carriera di Enrico e un motivo di grande soddisfazione per il sodalizio che lo ha lanciato.

Il presidente del Club Scherma Cuneo, Beppe Lauria, ha dichiarato con orgoglio: "Siamo estremamente felici e fieri di vedere il talento di Enrico e il suo duro lavoro premiati con l'ammissione al Gruppo d'Élite Nazionale. È una testimonianza del nostro impegno nel coltivare giovani talenti e di quanto la dedizione e la passione possano portare a risultati straordinari”.



In virtù di questo successo, Enrico è ammesso di diritto a partecipare alla prima prova di qualificazione della stagione sportiva, una tappa cruciale per gli atleti che aspirano a rappresentare il nostro Paese nei tornei internazionali di scherma.

"Per quanto riguarda il Club Scherma Cuneo - prosegue il numero uno dell’associazione - siamo lieti di confermare che come negli anni scorsi, l'iscrizione al primo anno è gratuita per chi si avvicina per la prima volta alla disciplina. Questo impegno è una dimostrazione del nostro desiderio di condividere la bellezza di questo sport e di incoraggiare nuovi talenti a unirsi a noi”.

Il Presidente Lauria ha aggiunto: "Siamo un club che mette al centro la formazione e la crescita di nuovi schermidori. La nostra offerta di iscrizione gratuita è un invito aperto a chiunque voglia scoprire il mondo affascinante della scherma".

Per ulteriori informazioni sull'iscrizione al Club Scherma Cuneo è possibile contattare il 366/4311120.