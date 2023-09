Irina Osipova assunta in Senato, ambasciata Ucraina: "Preoccupati, i russi sono un rischio nelle istituzioni"

(Adnkronos) - L'Ambasciata ucraina a Roma interviene sul caso della russa Irina Osipova assunta al Senato con una dichiarazione all'Adnkronos in cui esprime preoccupazione per la vicenda. "L'Ambasciata d'Ucraina a Roma ha sviluppato rapporti di amicizia con il Senato della Repubblica Italiana. Dall'inizio della guerra della Federazione Russa contro l'Ucraina -ricorda la rappresentanza di Kiev in Italia- abbiamo sentito il sostegno costante dei parlamentari italiani. Vale solo la pena menzionare la recente decisione del Senato di riconoscere l’Holodomor del 1932-1933 come genocidio del popolo ucraino".

"Pertanto, l’Ambasciata ha saputo con grande dispiacere dell'assunzione come funzionaria del Senato di una propagandista russa. Adesso molte istituzioni, nazionali e internazionali, si impegnano nel diminuire la presenza dei funzionari russi nelle proprie strutture, visto che -mette in guardia l'ambasciata- l’attività dei rappresentanti del Paese aggressore può costituire i rischi per l’istituzione stessa e il paese in generale”.

(di Antonio Atte)