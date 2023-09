Roma, scippa 90enne e rischia linciaggio: denunciati gli aggressori

(Adnkronos) - Ha formalizzato la denuncia contro i suoi aggressori il cittadino indiano che ha rischiato di essere linciato a Roma dopo aver tentato di scippare un’anziana 90enne. L’uomo è stato aggredito in una strada del quartiere Quarticciolo a calci e pugni. I carabinieri hanno già avviato accertamenti per identificare i responsabili, che sarebbero residenti della zona.

L’episodio di 'giustizia fai da te' è stato ripreso con il cellulare da una donna e il video è diventato subito virale sulla Rete e sui social. L'uomo, intanto, ieri durante l’udienza in tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora a Roma, ha chiesto scusa “per quanto fatto alla signora anziana, non volevo fare del male a nessuno”, ha detto, difeso dall’avvocato Simona Rampiconi.