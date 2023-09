Calcio Serie D: reti bianche tra Bra e Varese, i giallorossi attaccano ma non sfondano

Si chiude con un pareggio a reti bianche la prima in campionato del Bra. Contro un Varese attento in difesa ma mai pericoloso i giallorossi non riescono a sfondare, nonostante una partita giocata costantemente all'attacco, soprattutto nel primo tempo.

LA CRONACA

Partenza aggressiva del Bra che prova, fin da subito, ad assediare gli avversari.

Al 4' minuto tentativo di Marchisone con una punizione calciata a sorpresa, Priori blocca a terra. Pochi minuti più tardi un velenoso criss di Pautassi, da sinistra, non trova la deviazione vincente di Musso.

Minuto 13, ancora Bra. Vaiarelli, servito da Marchisone, impegna Priori. Il Varese conquista campo e fiducia ma non riesce mai ad impensierire Steve. Al 32' pezzo di bravura di Marchisone che dalla bandierina del corner imprime un effetto potenzialmente letale alla sfera, il portiere si salva smanacciando sulla traversa. Gran tiro di Gerbino da fuori area, pallone ancora respinto. Il Bra chiede un rigore al 43'. Daqoune va giù in area dopo un'azione personale, l'arbitro lascia correre. Squadre a riposo sullo 0-0, risultato decisamente avaro con i padroni di casa, vicini al vantaggio in più occasioni.

Proteste giallorosse anche in avvio di ripresa. Musso si fa largo tra i centrali avversari ed entra in area di rigore. Giudicato regolare il contrasto su cui cade a terra perdendo la possibilità di battere a rete. Al 20' tocca a Derrick e Mawete, in campo per Magnaldi e Vaiarelli. Precedentemente Cotta aveva inserito Zazzi, Settimo e Perissinotto (per Bregasi, Casamassima e Bertazzoli).

Al 70' finisce la partita di Gerbino, gli subentra Fogliarino. Il caldo si fa sentire e ne risente l'intensità di gioco. Il Bra ci prova fino alla fine ma senza l'acuto risolutore. Un punto a testa, nella prima del nuovo campionato, per le due squadre.