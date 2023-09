Bis di Ghisolfi nel consiglio del CNEL oggi a guida Brunetta

Insediato ex novo nella primavera del 2019, nel corso della presidenza in capo all'ex ministro del lavoro di Dini e Prodi Tiziano Treu, l'attuale rappresentante italiano nel gruppo mondiale delle casse di risparmio è stato riconfermato nel proprio incarico nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro oggi guidato dall'ex ministro della pubblica amministrazione nei governi Berlusconi e Draghi.

La designazione, già racchiusa in un provvedimento firmato dal sottosegretario di palazzo Chigi Alfredo Mantovano fin dalla scorsa primavera, è stata ratificata in via definitiva dal Governo di Giorgia Meloni in occasione della più recente riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso giovedì 7 settembre.

L'esecutivo presieduto dalla giovane leader del centrodestra ha infatti approvato in via definitiva l'elenco dei 48 consiglieri, in rappresentanza del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese, che porta a 64 il totale delle personalità componenti il CNEL ai nastri di partenza della undicesima legislatura consiliare.

Una nomina, di durata quinquennale, che coincide con un momento storico di assoluta centralità per questa istituzione di rilevanza costituzionale il cui compito, assegnatole dalla Costituzione repubblicana del 1948, è quello di rappresentare i soggetti associativi intermedi in cui si articola la realtà produttiva e sindacale del nostro Paese.

Nel corso degli anni, il CNEL ha visto rafforzate le proprie competenze come banca dati dinamica dei contratti collettivi nazionali di lavoro e come centro di elaborazione e di emanazione di pareri e proposte sui temi dell'occupazione e delle condizioni lavorative e salariali. In quest'ultima ottica si colloca l'incarico che, prima della pausa d'agosto, la premier Giorgia Meloni ha affidato al CNEL per la formulazione di una soluzione socialmente condivisa in tema di salario minimo e di contrasto al duplice fenomeno del lavoro povero e delle basse qualificazioni professionali che affliggono alcuni segmenti dell'economia e dell'occupazione del Paese.

Il Presidente Renato Brunetta, ringraziando il Governo Meloni per la fiducia attribuita e per il provvedimento che completa l'organigramma delle nomine e delle designazioni, ha annunciato che l'insediamento della plenaria del CNEL avrà luogo entro la fine di settembre, in tempo utile per completare e perfezionare il pacchetto delle proposte in tema di elevazione e miglioramento delle condizioni remunerative e professionali vigenti in Italia. Proposte che includono il superamento dei contratti pirata e una estensione della sfera di efficacia e copertura dei contratti collettivi più rappresentativi a quei settori dove, a parità o similarità di mansione, non vigono le tutele esistenti altrove.

Questo l'elenco dei 48 rappresentanti del lavoro e dell'impresa. Oltre al professor Beppe Ghisolfi, ne fanno parte:

Tania Scacchetti

Massimo Brancato

Manola Cavallini

Rossana Dettori

Giovanni Di cesare

Fausto Durante

Giuseppe Gallo

Luisangela Peluccaccia

Alessandro Geria

Livia Ricciardi

Gianluca Bianco

Paolo Pirani

Domenico Proietti

Fiovo Bitti

Angelo Raffaele Margiotta

Alfonso Luzzi

Francesco Cavallaro

Massimo Visconti

Paola Palmieri

Stefano Biasioli

Francesco Riva

Guido Carella

Tulio Marcelli

GrazianoTilatti

Sergio Silvestrini

Cristiano Fini

Francesco Verrascina

Simone Gamberini

Marco Menni

Pierangelo Albini

Floriano Botta

Maria Carmela Colaiacovo

Aldo Ferrara

Alberto Marenghi

Alessandro Ambrosi

Fabio Tuzi

Giuseppe Capanna

Gaetano Stella

Francesco Aceto

Carlo De Ruvo

Silvano Barbalace

Massimiliano Giansanti

Domenico Mamone

Paolo Uggé

Annalisa Guidotti.

La compagine assembleare e di governo del CNEL si compone altresì di dieci rappresentanti della cultura giuridica economica e sociale nominati dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che da 6 componenti espressione delle realtà unificate delle associazioni di promozione sociale e del volontariato.