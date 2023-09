Le valli monregalesi protagoniste della XXVI^ edizione della Ruota d'oro storica

Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza della XXVI^ edizione della Ruota d’Oro: l'appuntamento è per il prossimo 16 settembre.

La storica manifestazione organizzata dalla “Scuderia VELTRO” di Cuneo e riservata a veicoli d’interesse storico collezionistico, prenderà il via dal capoluogo alla volta delle Valli Monregalesi per poi rientrare nel tardo pomeriggio su piazza Galimberti a celebrare la festa del motorismo storico nella Granda.

Il percorso avrà uno sviluppo complessivo di circa 180 km su strade panoramiche e dalla forte valenza turistica, dando modo di scoprire alcune peculiarità caratteristiche dei territori attraversati, testando le capacità di orientamento e navigazione guidata, mediante il road book consegnato alla partenza, con controlli a timbro in località segreta. Le 57 prove di abilità facoltative, saranno dislocate lungo il percorso con passaggio su pressostati, al tempo preimposto al centesimo di secondo.

Numerose le novità messe in campo dalla Scuderia organizzatrice, che con questa edizione apre le porte del salotto buono cuneese anche ai numerosi centauri iscritti alla Veltro, club federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) e punto di riferimento locale per gli appassionati, con una uscita turistica riservata ai motociclisti su e giù per la Valle Ellero, oltre ad una esclusiva esposizione statica di ciclomotori da competizione a disposizione del pubblico allestita sulla piazza, anche grazie alla collaborazione del club gemellato “Ruote d’Epoca” di Cherasco e con la partecipazione dei veicoli storici della Polizia di Stato e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo Automezzi Storici dell’Arma di Canale.

A dimostrazione dei rapporti che l’Associazione intrattiene anche con le realtà economiche del territorio, 12 auto dei soci esposte rievocheranno la tematica automotive proposta quest’anno da CONFARTIGIANATO Cuneo e riassunto nel 5° volume della collana Creatori di Eccellenza "Nella Granda on the Road".

La giornata complice la presenza delle autorità comunali, provinciali e regionali, sarà anche un momento di riflessione sull’uso compatibile dei veicoli storici e di ringraziamento del direttivo della Scuderia alla Città di Cuneo per la collaborazione ultraventennale.

Appuntamento dunque sabato 16 settembre, con la partenza del primo veicolo alle ore 9,30 e ritorno dalle ore 16,30; info sul sito www.ruotadoro.it o sui canali social: Scuderia Veltro Cuneo scuderiaveltro_cuneo