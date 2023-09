Una domenica di settembre da trascorrere nella Granda con tante proposte

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Feste di paese e manifestazioni





A Cuneo, appuntamento aperto a tutti con ingresso gratuito, nel fine settimana in piazza Seminario, al Mercato Coperto con la Fiera del Disco, dalle 10.00 alle 19.00, evento dedicato alla musica vintage, in cui acquistare, vendere o scambiare vinili, cd o memorabilia.

Info: www.ernyaldisko.com





Torna fino ad oggi, 10 settembre, a San Rocco Castagnaretta la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, rassegna di frutti e ortaggi selezionati ed esposti lungo viale San Sereno dove verrà allestito un padiglione unico, dove troveranno posto le tradizionali e fantasiose esposizioni di frutta e verdura. Lungo via Demonte saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli. Questa domenica alle 9.30 nel piazzale della Repubblica si terrà il raduno “Vespa on the Roc” e alle 10.30 Santa Messa. Alle 15.30 attività e laboratori per grandi e piccini, esibizioni della società di cheerleading cuneese “Aster cheer”. Sono previsti animazione, balli country, esibizione di Barba Brisiu, musica con “I Ciansunier”. Dalle 17.30 polenta, bagna, sautisa, cotechin, en bicer ed vin. La serata proseguirà con il concerto della Yo-yo band che avrà inizio alle 21.30. Eventi sportivi e gastronomici fino al 16 settembre. Info: pagina Facebook Sagra di San Sereno.





Fino al 16 settembre a Madonna dell’Olmo, Cuneo, si festeggia la Natività della Vergine Maria. Oggi, 10 settembre, si inizia dallo sport: dalle 9 dodici ore di calcetto, beach volley, ping pong e bocce. Alle 16 appuntamento con “Il Mondo dei Grandi” di Gabriele Rigo, spettacolo con il giovane illusionista che farà divertire tutti, grandi e piccini. Alle 19 il Pizza Party MDO e poi i Controvento con la musica dei Nomadi. Info, programma completo: www.facebook.com/ProLocoMdO





Ad Alba oggi, domenica 10 settembre, torna “Corri sotto le torri”, corsa non competitiva, a cui si aggiunge una camminata benefica finalizzata alla raccolta fondi per l’adozione di una stanza del Nuovo Ospedale Alba Bra. I partecipanti sono invitati in piazza Garibaldi a partire dalle ore 8.30. Alle 9.40 ci sarà il primo "start" con Corri sotto le torri Junior, il mini circuito di un chilometro riservato ai ragazzi fino a 14 anni. Alle ore 10, invece, partirà la corsa per gli adulti (8 chilometri circa nel centro della città), seguita alle 10.05 dalla camminata. Info: www.triangolosport.it

Nel Comune di Alba prosegue in questo fine settimana la Festa Patronale Madonna della Moretta. Oggi alle 15.30, è in programma una passeggiata in bicicletta





Appuntamento a Diano d’Alba con Servaj Festival che si tiene presso la Tenuta dello “Spianamento San Sebastiano”. Servaj, il “selvatico” piemontese, è un modo di essere della natura e delle persone, un modo di fare spontaneo e libero. Dunque, un festival all’insegna della natura e del rapporto che ha questa con l’uomo. È un evento culturale fatto di talk, attività outdoor, mercatini, laboratori, concerti e spettacoli teatrali. Una festa di Langa, dove ballare e cantare, incontrarsi e condividere, leggere e ascoltare. Info e programma: www.comune.dianodalba.cn.it/novita/news/770/SERVAJ-FESTIVAL-2023





Fino a questa domenica Bergolo ospita “I Sapori della pietra – Sulla via del sale da Bergeggi a Bergolo”. Oggi sono in programma la messa alle 10 e alle 11 la premiazione del “Concorso europeo d'arte” e del “Premio fedeltà alla terra”. Dalle 12.30 alle 15 street food e alle 16 un concerto dedicato alla musica occitana con i QuBa Libre. Info e menù: www.comune.bergolo.cn.it

Prosegue la stagione concertistica I suoni della Pietra che durerà fino all'17 settembre. Oggi, 10 settembre, sempre a Bergolo al Teatro della Pietra alle 16 è in programma il concerto della Banda BasSettime diretta da G. Malfatto. Info: www.comune.bergolo.cn.it





Questa domenica torna la grande rievocazione storica di Narzole, manifestazione in costume che riporta la città indietro nel tempo all'inizio del Settecento. La giornata rievoca il giorno in cui venne commissionata la pala d'altare nella chiesa di San Rocco a Sebastiano Taricco. Più di duecento figuranti animeranno il paese con giochi, antichi mestieri e personaggi di ogni tipo. L’evento prende il via alle 10. Sarà allestita una locanda, a tema storico, con la proposta di prodotti tipici piemontesi. Le visite guidate prenderanno il via alle 14.30 e proseguiranno fino alle 18.30, fino alla processione religiosa di San Rocco. Nel pomeriggio sono in programma balli occitani.

Info: www.facebook.com/NARZOLe20





“Sport in piazza”, vetrina dell’offerta sportiva delle associazioni braidesi, torna questa domenica al parco Atleti Azzurri d’Italia di viale Madonna dei Fiori a Bra. Decine i sodalizi che, a partire dalle ore 10, offriranno possibilità di ammirare e cimentarsi in altrettante discipline: non solo le più note. Twirling e hockey su prato, pallapugno, arrampicata, triathlon, e poi gli sport “della mente” come gli scacchi e la dama, le arti marziali, le discipline coreutiche oltre a calcio, basket, tennis, atletica. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Ai partecipanti verrà fornita una scheda su cui indicare ogni specialità “provata”. Gli under 18 che otterranno almeno 10 timbri potranno partecipare alla speciale lotteria finale con in palio una bicicletta, un monopattino e uno skateboard. Info: www.turismoinbra.it





A Montà prosegue fino all’11 settembre la “Sagra di Settembre”. Anche oggi apertura alle 19 dell’enoteca “Il Salotto” e alle 19.30 dell’osteria e, a seguire, musica con il tributo agli Articolo 31 della band dei “Domani Smetto” alle 21. Lunedì dalle 9 ci sarà la tradizionale “Fiera di Settembre”. Info, programma completo e menù: www.facebook.com/proloco.monta





A Castellar, Saluzzo in questo fine settimana è in programma il Festival della Cucina Popolare Alpina con piatti tipici della tradizione alpina accompagnati dalle birre artigianali del territorio. Oggi appuntamento con il pranzo, a cui seguiranno merenda sinoira e aperitivo serale. Sono previsti momenti di musica e canto nei quali ascoltare e/o danzare con i cori, tra cui il gruppo occitano dei Destartavelà. Per poter acquistare i piatti e le bevande sarà necessario l’utilizzo dei gettoni che verranno venduti alla cassa a pacchetti da 10. Ogni gettone avrà il valore di 1 euro. Info: https://fondazionebertoni.it/2023/08/24/festival-della-cucina-popolare-alpina-cucine-e-prezzi





Per il mese di settembre la Riserva Naturale Ciciu del Villar propone eventi a portata di bambino per scoprire la natura e la realtà che ci circonda. Questa domenica sono in programma una visita naturalistica nel circuito Ciciuvagando e un laboratorio artistico che permette ai bambini di sperimentare ed approcciarsi alla lavorazione dell’argilla, alla pittura su stoffa, al disegno e alla produzione di piccoli Ciciu in miniatura e su richiesta piccole altri manufatti proposti dall’operatore.

Le attività verranno svolte al raggiungimento di un numero minimo.

Info: www.provillar.it/nuovi-eventi-a-calendario e www.facebook.com/pro.villar

Oggi, 10 settembre, dalle 14.30 alle 17.30 sono anche previste visite guidate alla Parrocchia di S. Pietro in Vincoli e Chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo.





A Dronero è in calendario fino a lunedì 11 settembre la festa patronale di Madonna di Ripoli e Foglienzane con tante attrattive ed appuntamenti per grandi e piccini. Oggi, domenica 10 settembre, in Parrocchia ci sarà, alle ore 11, la Santa Messa solenne. Nel pomeriggio, presso l’ex stazione ferroviaria alle 17 grandi e piccini potranno assistere alla magia di Mago Trinchetto con a seguire il concerto, alle 18.30, con Andavenanda Trio. Info: www.facebook.com/proloco.dronero





Questa domenica si potrà nuovamente viaggiare a bordo di un treno storico composto da affascinanti carrozze “Corbellini” degli anni ‘50 da Torino a Ormea attraversando l’affascinante valle del fiume Tanaro caratterizzata dal verde dei boschi circostanti dove si possono ammirare castelli, terme e borghi storici. Partenza da Torino Porta Nuova alle 8, le successive fermate saranno Lingotto, Mondovì, Ceva. Prima tappa a Nucetto per la visita al Museo ferroviario e al Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro e possibilità di trascorrere la giornata nel paese con opportunità di fare trekking o noleggiare e-bike presso la stazione ferroviaria. Successive tappe Pievetta e Ormea dove si potrà scegliere tra visitare mostre, parete di arrampicata con istruttori qualificati, noleggio e-bike, escursione gratuita con guida, mercatino dell’antiquariato. Al ritorno tappa a Bagnasco dove si potrà assistere alla conferenza “La via meno battuta” di Matteo della Bordella, alpinista e arrampicatore italiano e membro del celebre gruppo dei Ragni di Lecco. Info: www.railbook.it/bon-percorsi-e-sport-outdoor-in-alto-tanaro





Fino a questa domenica Mondovì Piazza ospita la settima edizione del Festival Illustrada – libri scritti e disegnati, manifestazione dedicata alle famiglie e agli appassionati di illustrazione e libri per ragazzi con mostre, laboratori creativi gratuiti per bambini, letture ad alta voce, presentazioni e molto altro. Il Festival si terrà presso i Giardini del Belvedere, nel cortile della Biblioteca e in via Francesco Gallo e vedrà protagoniste tre mostre di illustrazione presso le sale dell’Academia Montis Regalis e nella Sala Ghislieri. Il programma completo: www.illustrada.it/site/programma

Per prenotare le attività: https://www.eventbrite.it/o/illustrada-associazione-culturale-20179036355 .





Fino ad oggi il Santuario di Vicoforte celebra “le Feste” della Natività di Maria e contestualmente ospita la “Fera d’la Madona”, una delle fiere più importanti del Piemonte, un grande evento commerciale antico di secoli al quale partecipano centinaia di venditori. Nei giorni della fiera sono presenti centinaia di bancarelle collocate tutto attorno al maestoso santuario. All'interno dell'area commerciale è possibile trovare oggettistica, abbigliamento, artigianato e molto altro, mentre, come da tradizione zone specifiche sono destinate all'ampio Luna Park, ai mezzi agricoli e alle auto, e agli animali da compagnia o da allevamento. Ampissima l'area dedicata allo street food e ai dolciumi. Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/fera-dla-madona





A San Biagio di Centallo si festeggia il Cuore immacolato di Maria fino ad oggi, 10 settembre.

Questa domenica è in programma il “Trattore day”, con un imponente raduno di mezzi agricoli e trattori stradali ai piedi della caratteristica torre della frazione. Dopo la benedizione dei veicoli, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale verrà celebrata la Messa dedicata al Cuore immacolato di Maria mentre, alle 12.30, ci sarà il pranzo “Mari e monti” (su prenotazione). La sera, dopo lo street food e la pizza alle 19, si ballerà con le compilation dei dj Sandon e Ope. Alle 22.30 ci sarà uno spettacolo di luci con i fuochi d’artificio. Info: www.facebook.com/ProLocoS.Biagio





Fino a lunedì 11 settembre a Borgo San Dalmazzo è in programma la festa patronale della Madonna di Monserrato. Oggi ci saranno alle 11 la Messa solenne sul sagrato del santuario, nel pomeriggio alle 16 rosario e benedizione eucaristica animata dal coro di Beguda. Si potrà visitare anche la mostra “Cronache fotografiche”. Alle 12 è in programma la consegna della Costituzione ai diciottenni. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, intrattenimento per grandi e piccini con musica, giochi del Ludobus, truccabimbi, laboratorio di cianotipia. Alle 17 spettacolo “Fiabirilli” a cura della Compagnia Claudio e Consuelo, alle 19 polentata. Cerimonie religiose e giochi popolari anche per lunedì 11 settembre. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo





“Ronzante” è il titolo della quarta edizione dell’EquoFestival, organizzato dalla Bottega EquoSolidale Qui & là di Boves. L’evento sarà ad accesso libero ed avrà luogo nel fine settimana presso l’Atlante dei suoni di Boves (via Moschetti 15) con un programma ricco e variegato, adatto ad ogni età. La giornata di oggi sarà dedicata al pranzo africano (su prenotazione) insieme preparato dai ragazzi gambiani. Dalle 15 si terranno i laboratori creativi, un’occasione per stare in ascolto, sperimentare per i più piccini e giocare con le matrici e stampe per i più grandi.

Info: www.comune.boves.cn.it/Home





A Cardè è in calendario la Festa patronale della Salesea fino al 12 settembre. Oggi alle 16 appuntamento con la seconda edizione del raduno “La domenica della Panda”, con gimkana per le vie del paese e premiazione delle Panda più veloce, più originale e di quella “più vissuta”. Quota di iscrizione 5 euro. Dalle 19.30 tutti a cena con le pizze e la carne alla griglia della Proloco e dalle 21, serata di liscio dell’orchestra “Maurizio e la band”. Ingresso libero e servizio bar per l’intera serata. Info e programma completo: www.facebook.com/proloco.carde





Spettacoli e musica





“Tutti i secoli della mia infanzia. Il bambino nei racconti di Beppe Fenoglio" è il titolo della rappresentazione teatrale che verrà portata in scena a San Benedetto Belbo oggi, domenica 10 settembre, alle 17. Lo spettacolo è tratto da un’idea teatrale diretta e interpretata da Paolo Tibaldi con la partecipazione del giovane Vittorio Anselma. Musiche originali di Mauro Carrero.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel salone polifunzionale. Info: www.comune.sanbenedettobelbo.cn.it





A Santo Stefano Belbo torna il Pavese Festival con eventi fino al 16 settembre. Oggi alle 11 a Camo, presso il Giardino dell’Arte presentazione di libri e alle 15 presso la chiesa SS. Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo la cerimonia del Premio Pavese 2023. Tutti gli eventi del Pavese Festival sono gratuiti. Info e programma completo: https://fondazionecesarepavese.it/pavese-festival





A Cherasco nel fine settimana il Museo della magia sarà in festa, anche per la celebrazione dei cinquant’anni di ordinazione sacerdotale del suo fondatore, don Silvio Mantelli, il mago Sales. Questa domenica il museo riaprirà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, con esibizioni di artisti nel tratto di via Cavour chiuso al traffico e nel cortile. Si raccoglieranno fondi per i progetti di solidarietà della fondazione Mago Sales. Info: www.museodellamagia.it





A Cuneo oggi, 10 settembre, alle 17,30 al parco La Pinetina (Quartiere Donatello) è in programma il nuovo appuntamento di “Incanti in città”. Sul palco il Teatro Potlach (Rieti) con “Direttori d’orchestra”. Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne fanno di tutti i colori. E quando poi incontreranno un fantasma… come se la caveranno? Età consigliata dai 4 anni: biglietto unico e4 euro; gratuito sotto i tre anni I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Prosegue l’iniziativa Esperienze Artigiana sul Palco. A Mondovì questa domenica, 10 settembre, alle 17.00 presso l'Ecat Orologi e Campane è in programma “Primo Tour”, concerto di Frida Bollani Magoni. Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi 2 tour estivi, dove ha fatto il tutto esaurito e calcato palchi prestigiosi in Italia e all'estero, Frida Bollani ripropone nel 2023 il suo spettacolo dal vivo, con brani celebri riarrangiati da lei ed alcuni brani inediti. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it





Fino ad oggi torna a Cuneo (piazzale Vecchia Stazione) la sesta edizione del “Binario Festival” con food and drink dalle 19.00, musica dal vivo dalle 18.00. Questa domenica sono in calendario i concerti: Yosh Whale, I Boschi Bruciano, Atlante, Xylema. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/Binariofestivalcuneo





Presso la Chiesa della Confraternita dell’Ascensione a Martiniana Po oggi, domenica 10 settembre, alle 21, il concerto "Expression(s)" darà il via alla seconda edizione della rassegna "4 + 3: In Cammino tra le Arti Liberali". Il concerto di domenica vedrà la partecipazione di Serena Moine, talentuosa soprano dalle radici martinianesi, e di Elia Carletto, abile musicista di pianoforte e organo. Il programma spazierà attraverso composizioni di eminenti artisti, portando il pubblico in un viaggio sonoro attraverso il tempo e lo spazio. La serata sarà caratterizzata da esecuzioni incantevoli, con opere come il "Panis Angelicus" di César Franck, un inno di serena bellezza, e l'"Ave Maria" di Charles Gounod, un'interpretazione toccante del celebre preludio di J.S. Bach.





Castelli aperti, cultura, arte e storia





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche questa domenica saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it





Oggi, domenica 10 settembre, Nerosubianco edizioni e il Castello della Margarita propongono “Galgos a corte”, una giornata all’insegna della solidarietà aperta dalle 9.30 alle 18 a tutti gli amanti della natura, dei cani e ai loro amici a quattrozampe. Alle 16.30 presentazione del libro “Code a manico di teiera”, a cura di Paola Conte: una emozionante raccolta di estratti dalla vita quotidiana vissuta con i levrieri di Spagna adottati. Durante la giornata si avvicenderanno diversi interventi e attività: si potranno svolgere passeggiate guidate all’interno del meraviglioso giardino storico del Castello, si avrà occasione di conoscere da vicino galgos, podencos, e regalgos spagnoli e ascoltare la testimonianza di Luca Ugo Casati su come si opera attivamente sul campo per la salvaguardia, la cura e il riscatto di questi cani straordinari. Parteciperà il noto vignettista cuneese Danilo Paparelli, che donerà una sua opera per l’asta a scopo benefico che si svolgerà alle 11.30.

I bambini alle 15.00 potranno partecipare a un laboratorio creativo curato da Ivana Massa, addestratrice cinofila di decennale esperienza, in seguito gustare la merenda e avranno l’occasione di conoscere i levrieri e scoprirne le delicate e anche buffe qualità.

Info: www.castellodellamargarita.com/eventi e galgosacorte@gmail.com





Oggi, domenica 10 settembre, è la Giornata del Paesaggio e guide naturalistiche accompagneranno i visitatori in camminate culturali intorno al castello della Manta, dal giardino per la via della boschina e la via delle mura fino al Ciuchè, e in trekking collinari, con partenza (e ritorno) dal Castello fino alla Castiglia di Saluzzo o al Castello di Verzuolo. Non solo passeggiate, ma un progetto articolato che offre visite a tema e incontri dedicati alle connessioni tra ambiente, salute e identità dei luoghi. Vengono proposti due trekking con diversi livelli di difficoltà: escursionistico per esperti e turistico. Info: https://fondoambiente.it/eventi/giornata-del-panorama-al-castello-della-manta





Nell’anno in corso ricorre l’ottantesimo della nascita delle prime bande partigiane, costituitesi nelle Valli cuneesi a inizio settembre del ‘43. Per l’occasione sono state organizzate varie iniziative. Questa domenica, 10 settembre, alle 11 a Madonna del Colletto si terrà la commemorazione ufficiale della nascita della banda “Italia Libera” di Giustizia e Libertà, con l’orazione di Paolo Borgna, Presidente del “Polo del ‘900” di Torino e interventi musicali del fisarmonicista Walter Porro. La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti. Nel pomeriggio alle 16, sarà inaugurato a Valloriate il nuovo allestimento del “Museo Guerra e Resistenza in Valle Stura”, che racconta con pannelli grafici, testi, immagini e reperti della II Guerra Mondiale quanto accaduto in Valle Stura nei drammatici anni del regime, della Guerra e dei venti mesi di lotta partigiana. Il pomeriggio si concluderà con un buffet offerto ai visitatori. Info: www.nutorevelli.org e www.facebook.com/fondazionenutorevelli





Questa domenica, 10 settembre, avrà luogo la ventiquattresima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici. Sarà possibile visitare le sinagoghe di Cuneo, Saluzzo e Mondovì. Apertura dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso 18/18.30). Non è necessario prenotare, ogni 30/40 minuti parte una visita, sempre guidata. Ingresso gratuito. In loco si potranno trovare libri da acquistare.

Info: https://torinoebraica.it





Al Santuario di Santa Lucia, complesso che dal XVI secolo domina la valle Ellero, nel comune di Villanova Mondovì, la grotta-santuario sarà ancora aperta, di domenica pomeriggio, fino ad oggi, 10 settembre, dalle 14.30 alle 18, mentre alle 16.30, le Suore Missionarie della Passione animeranno, come di consueto, la preghiera del rosario in grotta.

Info: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova





Presso la Zizzola a Bra si può visitare la mostra “Zizzola, anima di una città”, con tanti artisti: Maura Boccato, Paola Boccato, Giovanni Botta, Ivano Chiavarino, Manuela Fissore, Roberta Giacobbi, Franco Gotta, Giuseppe Greco, Maddalena Grosso, Francesco Marchino, Vittoria Negro, Bernardo Negro, Feny Parasole, Francesca Semeraro e Riccardo Testa.

L’esposizione sarà visitabile fino al 1° ottobre nei giorni sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 19. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it





A settembre e ottobre il parco-museo Ingenium (ex convento dei Cappuccini a Busca) sarà aperto tutte le domeniche. L’associazione che lo gestisce ha deciso di estendere le aperture con accesso gratuito a tutte le domeniche pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30. Un grande e curatissimo parco, con laghetto e mini-treno, è a disposizione gratuita di tutti.

Info: www.facebook.com/Parco.Museo.Dell.Ingenio