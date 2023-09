Daniele Cortesi, studente del Vallauri di Fossano, quinto alle Olimpiadi di Cybersicurezza

Lo studente Daniele Cortesi ha terminato la 3 giorni delle finali nazionali di Torino relative alla competizione OliCyber, le olimpiadi italiane di CyberSicurezza, con la medaglia d'oro al collo!

Daniele ha chiuso 5° a livello nazionale sbaragliando la concorrenza di migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. Già a partire dalle fasi preliminari svoltesi durante l'anno scolastico 2022/23 Daniele si è dimostrato pienamente a suo agio in questo argomento.

Qualificatosi alla fase regionale ha passato brillantemente anche quella ed è così approdato alla fase di selezione nazionale che ha promosso i migliori 100 talenti.

I ragazzi partecipanti frequentano la scuola secondaria superiore e i finalisti si sono ritrovati mercoledì 6 settembre a Torino presso L'ILO Center, il Campus ONU per la formazione, per affrontare la fase finale di OliCyber.

La prova si è svolta presso l'aula magna del padiglione Piemonte dalle 10 alle 17 di giovedì 7 settembre e consisteva nel risolvere delle challenge di web security, software security, cryptography, ecc con un livello di complessità elevatissimo.

Daniele ha risolto brillantemente quasi tutte le challenge piazzandosi al quinto posto assoluto vincendo così la medaglia d'oro (dal 1° al 5° posto vincono la medaglia d'oro, dal 6° al 15° posto quella d'argento e dal 16° al 40° posto quella di bronzo). Complimenti vivissimi a Daniele per questa fantastica impresa in un campo ancora poco esplorato in Italia e che potrà dargli grandi soddisfazioni in futuro.