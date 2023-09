Il saluto del sindaco di Alba agli studenti: "Siete il futuro. La vostra crescita è importante per tutti noi"

Alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Alba ha voluto rivolgere un pensiero agli studenti che domani torneranno a sedersi sui banchi.

Carissimi studenti,

state per tornare sui banchi di scuola e ci tengo particolarmente a salutarvi e augurarvi un buon inizio di anno scolastico!

Una nuova sfida, per voi e per le vostre famiglie, non solo legata alla scuola, ma anche al vostro percorso di crescita. Arriveranno nuove esperienze da vivere e tante emozioni da provare. Come noi genitori ricordiamo bene, anche se è passato un po’ di tempo, ogni annata significa studio e fatiche, ma anche amicizie che crescono, risate, condivisione e sempre maggiore consapevolezza di quello che volete essere e di quello che volete diventare. Per questo vi esorto a dare il massimo, a metterci impegno, a studiare e cogliere tutte le opportunità che la scuola può offrire.

Tenete con voi sempre curiosità e passione, compagne ideali per scoprire persone e mondi nuovi, per conoscere storie ancora non note che contribuiranno a scrivere la vostra di storia.



Ogni inizio di anno è il punto partenza di una corsa libera il cui traguardo non è ancora individuato, ma sarete voi a centrarlo, con il sostegno di insegnanti e compagni.

La vostra crescita è importante per ciascuno di voi, ma anche per tutti noi, perché sarete voi i protagonisti del nostro futuro.

Buon anno!



Carlo Bo

Sindaco di Alba