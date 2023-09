Skiroll: Emanuele Becchis ha vinto la Coppa del mondo sprint

Emanuele Becchis mette la ciliegina su una carriera già ricca di successi e conquista, oltre alla vittoria nella sprint skating di Ziano di Fiemme, anche la Coppa di specialità, assegnata per il primo anno.

Al terzo posto della graduatoria c’è un altro azzurro, Michele Valerio.

Nella generale, invece, recupero di Tommaso Dellagiacoma, decimo, che si prende il pettorale giallo di leader con 3 punti di margine, dopo avere scavalcato Matteo Tanel, oggi solo 16/o.

Si deciderà tutto solo nell’ultima gara di domenica: la 15 km mass start in tecnica classica.

Tornando alla gara, Becchis, 30 anni, portacolori delle Alpi Marittime, ha sconfitto il norvegese Jostein Olafsen nella finale per la vittoria, mentre Valerio, sconfitto da Becchis in semifinale, ha battuto Alessio Berlanda per il terzo posto.