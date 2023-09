STORIE DI MONTAGNA/77 - Il Bosco incantato: l'oasi dei sensi

C'è un posto magico nell'alta Valle Po (CN) a 1250 m. slm, un bosco incantato dove la natura ti avvolge e ti porta a respirare pace, a liberare la mente, a sentirti parte di un universo capace di farti sorridere l'anima.

Come ogni luogo che racconto, conserva nel suo cuore una storia che spesso è legata alla vita di una persona. "Il bosco incantato di Ostana" racconta la vita di Bruno, il suo percorso, il sole e il buio che l'hanno accompagnato fino a oggi: è qui che, con il suo sorriso, insieme a Francesco suo figlio, apre le porte ai visitatori verso questo luogo magico.

Il percorso all'interno di questo bosco inizia con un giardino botanico, qui tra le piante scelte e curate da Bruno, ritorniamo al passato ovvero da dove nasce la sua passione per la natura, la montagna e le erbe. Nel 1975 Studente di Farmacia a Torino, originario di Paesana, capisce, a fine apprendistato, che stare dietro ad un bancone non fa per lui. Una chiacchierata tra amici davanti a un piatto di pasta, gli dà la possibilità di trovare un'altra strada, una vita in montagna coltivando, trasformando prodotti della terra, raccogliendo erbe spontanee. Un gruppo di amici, una baita in montagna e l'apertura di un Erboristeria nel 1980. Ecco come cambia la vita di Bruno: da farmacista di città a erborista di montagna!

Tutto inizia piano, sperimentando, facendo le prime confetture e succhi di frutta sopra al vecchio putagè (stufa) della nonna e nel 1980 apre L'Achillea, l'azienda erboristica di Bruno e sua moglie Marina a Paesana (CN). In poco tempo diventa un'attività consolidata grande e con dipendenti. La geniale idea di produrre Aceto di mele Biologico e una linea di trasformati Bio lo porta in contatto con una grande azienda. Questa azienda c'è tutt'oggi ed è conosciuta e riconosciuta a livello nazionale.

L'amicizia con l'architetto che si occupa della ristrutturazione degli uffici dell'Achillea, lo porta ad andare a conoscere Ostana e le sue case di pietra. Si innamora di questo posto! Con i figli, Francesca e Virginia, sceglie di acquistare una casa vicino al bosco e sarà proprio questo luogo a fargli cambiare vita ancora una volta.

Inoltrandoci tra i sentieri che conducono nel cuore del bosco, attraverso vari percorsi esperienziali e didattici, arriviamo a conoscere la fiaba che dimora in questo luogo. Bruno, come ogni buon papà, quando i figli erano piccoli, regalava loro la buona notte raccontando delle fiabe, se le inventava e le ambientava proprio nel bosco sotto casa, quello che, in qualche modo, lo ha richiamato ad una nuova vita, che gli ha fatto mollare quella da imprenditore, per trasformarsi in montanaro saggio e accogliente.

"C'era una volta, tanti, tantissimi anni fa, un bosco incantato.." così inizia il libro di Bruno. Questo bosco c'è da molto tempo, ma ora ha un cuore pulsante che avvicina le persone al concetto di natura!

Come ho detto, questo luogo racconta la vita di un uomo solare e allegro. Addentrandoci verso il centro del percorso altre cose ci svelano la sua vita. Ci sono state delle ombre, la perdita di Paola, la sua compagna, dopo una lunga malattia: una ferita ancora aperta. Ma qui, tra lo scorrere dell'acqua, i profumi del bosco, il canto degli uccelli, nel cuore della struttura c'è una casa in legno, dove ci si immerge tra le fronde degli alberi, dove si possono fare dei massaggi, liberare la mente, ritrovare la pace. Mi piace pensare che sia la dimora di chi non c'è più, ma che in questo posto ci ha messo una parte di sè, che rimarrà per sempre!

Dopo il racconto di Bruno, ho sperimentato tutto il percorso. E' davvero incredibile. Se si prova a lasciare la fretta al punto di partenza, ci si può immergere in un ambiente unico, rasserenante e rassicurante.

All'inizio si trova una cartina dettagliata che accompagna il visitatore verso tutte le esperienze e i percorsi. Ci sono quattro zone: aria, terra, acqua e la parte più nuova fuoco. In ogni posto ci sono esperienze da fare. E' adatto a tutti, si può sostate per un pic-nic, trascorrendo una giornata intera, oppure poche ore facendo una piacevole passeggiata.

Qui c'è tempo per ritrovarsi, scoprire cose nuove, respirare natura e montagna. Un'idea per staccare un po' dalla frenetica quotidianità.

Parlare con Bruno è stato davvero interessante, come scoprire questo posto dove, da qualche mese, si può anche dormire nell'affittacamere L'albero Parlante, si organizzano eventi speciali e giornate a tema. Puoi trovare tutto sulle pagina instagram https://www.instagram.com/ilboscoincantatoostana e facebook https://www.facebook.i/Il bosco Incantato - Ostana

Conoscere Bruno, una splendida persona,che vive qui da 19 anni, mi ha fatto capire che nella vita c'è sempre tempo per cambiare, migliorare, sognare. Che nulla è certo, tutto è in continua trasformazione! Passate in questo posto sarà un viaggio nel benessere! https://ilboscoincantatoostana.com/