Coco Gauff vince gli Us Open, Sabalenka ko in tre set

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Trionfa Coco Gauff. Vince incasa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi incemento di Flushing Meadows, conquista il titolo femminile degliUS Open, quarta e ultima prova del Grande Slam. La 19enne diDelray Beach, numero 6 del tabellone, ha battuto in finale lanuova regina del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, seconda testadi serie e da lunedì numero 1 della classifica Wta. Un successo in rimonta visto che il primo set se lo è aggiudicato la bielorussa con un netto 6-2. La reazione di Coco Gauff è arrivata puntuale con il secondo set vinto 6-3, ma il dominio è andato avanti anche nel terzo, chiuso 6-2. Dopo poco più di due ore di gioco, vince l'americana, niente da fare per Aryna Sabalenka che potrà consolarsi lunedì quando occuperà ufficialmente la casella numero 1 del ranking Wta.- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS).