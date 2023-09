A Cuneo "Carta canta": musica e parole per la Costituzione e il Pianeta

Quando si rivendica un diritto si reclama “Carta Canta”: il Comitato “Vivere la Costituzione”, soggetto plurale che riunisce a oggi 33 associazioni della provincia e singoli cittadine e cittadini, cosi titola e organizza il primo evento per celebrare i 75 anni della Carta.

L’appuntamento è previsto sabato 23 settembre dalle ore 19 alle 24 in piazza Foro Boario, a Cuneo. Nella prospettiva di realizzare percorsi di promozione, conoscenza e rilancio dei valori della nostra Costituzione, il Comitato ha scelto di utilizzare la condivisione dell’arte e della cultura della musica, intervallati da brevi momenti di riflessione promossi dagli aderenti.

L'obiettivo della serata e del Comitato stesso è di fare vivere tra le persone partecipanti la bellezza e l'importanza dei diritti fondamentali dell’umanità, sempre attuali ed esigibili, risvegliare le coscienze sulla salute del Pianeta e del nostro Paese, promuovere azioni per attuare la Costituzione. Si esibiranno sul palco “Feelikefeel”, le “Madamè” e i "Loschi Dezi”; in apertura e in chiusura di serata, sarà DJ Bubu a farci ballare sotto al palco. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Cuneo e si avvarrà della collaborazione di: Lucertolos, Open Baladin, Non è la radio (media partner). La serata sarà presentata da Marco Malinki.