Iginio Massari sbarca in via Maestra ad Alba. In primavera l’apertura nei locali della storica pasticceria Cignetti

Dalla celebre "Pasticceria Veneto" nella sua Brescia ai laboratori aperti a Milano (in piazza Diaz), Torino (piazza Cln) e quindi a Verona, Firenze e, dalla prossima primavera, anche ad Alba.

E’ atteso nella capitale delle Langhe, e precisamente nei locali dello storico bar Cignetti, al civico 5 di via Maestra, la prossima apertura di una pasticceria con le insegne di Iginio Massari, 82 anni, probabilmente il più noto pasticciere italiano nel mondo anche grazie alla consacrazione televisiva arrivata negli ultimi anni con la partecipazione a diverse edizioni del popolare contest "MasterChef".



Professionista con alle spalle una carriera costellata da oltre 300 tra concorsi vinti, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, Massari si prepara quindi a portare una nuova stella nel già ricco universo di eccellenze gastronomiche del centro langarolo.



A renderlo noto, confermando così voci che in questa direzione si inseguivano da alcuni mesi, è la consigliera comunale Maria L’Episcopo, che spiega: "Ho creduto con forza e determinazione nel progetto che avrebbe portato il grande maestro pasticcere Iginio Massari qui in città. Con Liliana e Laura Barbero, proprietari del Cignetti, sono quindi intervenuta sostenendo e promuovendo quest’idea affinché diventasse realtà e ieri, domenica 10 settembre, il maestro Massari è venuto ad Alba per un ulteriore sopralluogo nei locali attualmente in fase di ristrutturazione e che in primavera ospiteranno la nuova pasticceria del maestro".



"Abbiamo avvertito dell’occasione anche il governatore Alberto Cirio, il quale ha provveduto a incontrare Massari per fare i giusti onori di casa. Il maestro ha anche mostrato grande interesse per una particolare selezione della nocciola dell’Alta Langa. Ringrazio Liliana e Laura Barbero per aver creduto con me in questo progetto".