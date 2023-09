Commercio di vicinato: a Busca si lavora al progetto per partecipare ad un nuovo Bando regionale

Il Distretto urbano del commercio di Busca, costituito e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Assoimprese Busca e Confcommercio Cuneo, sta mettendo a punto un nuovo progetto da candidare ad un Bando regionale 2023/2025 di sostegno al settore, che ha scadenza ad inizio ottobre. L’importo totale previsto supera i trecentomila euro che, qualora finanziato, il Comune vorrebbe destinare in aiuti diretti alle spese sostenute dai commercianti e dagli esercenti per rinnovare e aggiornare le proprie attività.



Per spiegare di cosa si tratta, giovedì scorso, nella sala incontri comunale in Porta Santa Maria, si è tenuta una riunione, organizzata dal Comune e dal Distretto, cui sono stati invitati tutti gli operatori del settore con sede sull’intero territorio comunale di Busca-Valmala. Dopo le introduzioni del sindaco, Marco Gallo, e dell’assessore alle Attività produttive, Diego Bressi, presenti per il Comune anche gli assessori Ezio Donadio e Beatrice Aimar, per Confcommercio Cuneo il presidente Roberto Ricchiardi e per Confartigianato Dronero la presidente Michela Alladio, hanno illustrato il contenuto dell’iniziativa il funzionario di Confcommercio Antonio Moretti, in rappresentanza del manager di Distretto Marco Manfrinato assente per motivi personali, e il consulente architetto Andrea Marino.



“Presentiamo questa sera – hanno detto il sindaco e l’assessore – una nuova importante opportunità che intendiamo riservare questa volta interamente ai titolari degli esercizi di vicinato: dopo tanti progetti realizzati negli ultimi due decenni, grazie alla Regione e con Confcommercio Cuneo, nell’ambito della pianificazione territoriale strategica, che hanno permesso un profondo rinnovamento urbano con interventi sia in ambito pubblico sia privato, ora ci rivolgiamo direttamente alle singole imprese”.



I commercianti e gli esercenti che intendono rinnovare vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, banchi mercati, illuminazione esterna, oppure chi ha intenzione di aprire nuove attività o nuove unità di locali che necessitano l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchi, oppure chi ha in vista interventi volti alla fidelizzazione della clientela, oppure all'implementazione digitale con investimenti in beni strumentali sono invitati a farlo sapere rispondendo ad un questionario anonimo distribuito durante l’incontro e reperibile anche presso Assoimprese Busca.

Non sono ammesse le spese inerenti la ristrutturazione interna degli immobili.



I finanziamenti saranno a fondo perduto con l’ obbligo di un co-finanziamento, ancora da definire la percentuale, da parte delle imprese beneficiarie.



Entro la fine dell’anno, la Regione comunicherà l’elenco dei Distretti finanziati e a partire dai primi mesi del 2024 potrà essere avviato il bando comunali di finanziamento alle imprese.