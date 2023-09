Il Pian del Re di Crissolo ultimo traguardo delle “Salite leggendarie”

Sabato 16 settembre la kermesse si conclude con un bis, l’arrampicata al Pian del Re con annesso panorama mozzafiato e pendenza massima del 12%, per un dislivello totale di 690 ma su un tracciato di 9 km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Crissolo nei pressi della Sala delle Guide.

Anche per l’edizione 2023 di “Scalate leggendarie” è tempo di calare il sipario ed archiviare il grande successo ottenuto sulle strade delle Terre del Monviso, quella del Colle Fauniera, quella del Colle di Sampeyre dai due versanti, quella del Colle dell’Agnello, quella del Pian del Re e quella di Montoso di Bagnolo Piemonte.

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di sabato 16 settembre 2023 è istituito il divieto di transito per i tutti i veicoli a motore sulla strada Provinciale n. 234 Crissolo - Pian del Re nel tratto compreso tra il bivio per la frazione “Borgo” e la località “Pian del Re” al fine di permettere in assoluta sicurezza lo svolgimento della manifestazione cicloturistica.