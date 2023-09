Il Rotary Club Alba ospita il doppio triangolare rotariano

Dal 7 al 10 settembre 2023 il Rotary Club di Alba ha avuto il piacere di ospitare cinque club nel “Doppio Triangolare”, un evento che vede tutti gli anni riunirsi le associazioni gemellate con Alba e Ovada del Centenario.

Sono stati ospiti nelle nostre belle Langhe i club di Basildon, Beausoleil, Billericay, Ovada del Centenario e Sant Cugat.

Il programma, molto denso di appuntamenti e di discussioni, ha riguardato gli incontri tra i Presidenti per la realizzazione di service comuni internazionali e la promozione di un legame di amicizia tra i soci.

Non è mancata l’occasione per visitare e conoscere le bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio, con i castelli di Serralunga d’Alba e Grinzane Cavour, la ricerca guidata del tartufo, le conviviali e le visite guidate alle Cantine Piazzo di San Rocco Seno d’Elvio e alle Terre di Barolo di Castiglione Falletto. Graditi ospiti della cena di gala di sabato 9 settembre a Terre di Barolo sono stati l’Onorevole Mariano Rabino, Presidente dell’Ente Turismo, e l’assessora del Comune di Alba Fernanda Abellonio. È stata un’occasione di amicizia, reciproca conoscenza e scambio culturale: il Presidente Paolo Fortuna, coadiuvato da tutto il club di Alba, in particolare dai soci Maurizio Giacosa e Franco Allario, ha creato un evento internazionale estremamente apprezzato e proficuo, anche per la valorizzazione del nostro territorio.