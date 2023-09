La Bela Trifolera 2023 è la 20enne Valentina Nastasi

La Bela Trifolera, il concorso che sceglie il volto che rappresenterà sua maestà il Tartufo Bianco d'Alba durante la Fiera e diverse manifestazioni, ha avuto una sua vincitrice: Valentina Nastasi, 20enne portacolori degli Sbandieratori e Musici della Città di Alba.

Dal 2017 sono i nove borghi albesi più appunto gli sbandieratori e il gruppo storico a presentare le proprie candidate in una serata capace di guardare alle tradizioni con un taglio pop, come spiega Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, l’assemblea dei borghi cittadini che è da sempre l’anima folcloristica della città. "Abbiamo scelto la cornice di Piazza Ferrero, dove spicca l'opera di Valerio Berruti, scegliendo un taglio giovanile con il dj set. Già da alcuni anni vogliamo che il concorso valorizzi più i volti che i corpi, con ragazze che abbiano voglia di mettersi in gioco. Si devono, infatti, presentare prima con gli smalti del borgo, poi vestite da trifolere e nella terza occasione in abito da sera".

La seconda classificata, Elisa Rosso del Borgo di San Lorenzo, ha vinto la fascia di Miss Mudet, un omaggio al Museo del Tartufo di Alba che verrà inaugurato il prossimo 14 di ottobre. Miss profumo di ricordi, che celebra la storica trasmissione di Radio Alba, è Giorgia Rigoni del Borgo San Martino, Miss Comuni Fioriti Valentina Bona del Borgo delle Rane.