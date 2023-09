La festa del Santuario si conferma un successo, il sindaco Gasco: "Soddisfatti della riuscita dell'evento"

Giornate di sole e di grande partecipazione alle Feste del Santuario 2023 che, dopo la novena dei giorni precedenti, si sono svolte in modo regolare e con grande apprezzamento da parte dei visitatori.

Dopo l'ultimo giorno di fiera il Comune di Vicoforte traccia un bilancio su questa edizione che ha visto alcune novità rispetto al passato.

"Non possiamo che essere soddisfatti di questi tre giorni di festa e fiera.- commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - Intensa, costante e controllata, è stata la presenza di visitatori che hanno percorso l’ampia area fieristica. Il bel tempo e la tradizionale dislocazione hanno consentito di mantenere inalterata l’impostazione della manifestazione ed il suo successo, adottando tutti i controlli di sicurezza, sia agli accessi che all’interno dell’area fieristica, anche adottando moderni sistemi di monitoraggio e sorveglianza.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno costante, prima e durante la fiera, dei dipendenti comunali e di tutti gli addetti alle varie incombenze ed alla collaborazione con altri Comuni, Enti e Forze dell’ordine che hanno corrisposto alle nostre richieste. A tutti loro, che sono tanti e senza distinzioni e senza menzioni per non dimenticare qualcuno, va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale".

L'area fieristica , quest'anno, è stata suddivisa in cinque zone, con sotto aree numerate per le bancarelle e le esposizioni, per consentire la rapida individuazione dei luoghi in caso di necessità, anche tramite i numeri 112 e 118. E' stato inoltre garantito un monitoraggio dell'affluenza, delle aree di affollamento al fine di individuare eventuali criticità; il tutto si è svolto con l'ausilio di droni posti ai margini dell’area fieristica e quindi senza sorvolo della medesima. Un'attività svolta grazie alla collaborazione con la Polizia locale del Comune di Borgo San Dalmazzo (venerdì e sabato) e con incarico ad una ditta privata (domenica). Le immagini venivano trasmesse direttamente al Comando di Polizia locale collocato nella Palazzata (al centro dell’area fieristica) e controllate in diretta.

Infine, i controlli dell'agenzia delle dogane e dei monopoli con la Guardia di Finanzia sono stai effettuati in loco anche tramite un laboratorio chimico mobile collocato sul posto.

Nelle giornate di fiere si è verificato un piccolo black-out elettrico che ha interessato la palazzata nella serata di sabato, dalle ore 20 circa alle 21.15 circa, risolto grazie al pronto intervento dei tecnici incaricati del servizio. I veterinari dell'AslCn1 sono poi intervenuti per risolvere alcune criticità nell’area piccoli animali, mentre vigilanza e ordine pubblico sono stati garantiti e gestiti con importante presenza dagli addetti e dalle Forze dell'Ordine.