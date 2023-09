La Fidas di Grinzane ha spento 55 candeline. Il governatore Cirio: "Un grazie a tutti i donatori"

Valorizzare e mettere al centro i donatori: è stato questo il cuore della domenica che ha sancito i 55 anni della Fidas Grinzane. Un evento molto sentito, che ha visto tra i partecipanti, anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio: "Ho voluto essere presente per ringraziare personalmente tutti gli straordinari donatori del nostro Piemonte che con la loro generosità aiutano tantissime vite", il messaggio che ha voluto lasciare.

Una giornata che ha avuto un programma fitto, con la celebrazione della Santa Messa, la premiazione dei donatori benemeriti e un pranzo insieme a suggellare un momento di unione e condivisione, elementi chiavi del sodalizio. "Si tratta di un traguardo storico che ci riempie di orgoglio- ha detto il capogruppo Franco Sampò-. Desidero ringraziare tutte le persone intervenute, le autorità che ci hanno manifestato il loro affetto e i donatori che giorno dopo giorno portano avanti un messaggio di solidarietà e speranza con un gesto che è vitale". Tra i donatori premiati Giuseppe Viberti, arrivato alla terza medaglia d'oro con 197 donazioni.



Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi anche dal sindaco Gianfranco Garau: "Si tratta di un gruppo longevo, che ci onora per l'impegno quotidiano nei confronti del prossimo e per il fatto che rappresenta in unico corpo diversi comuni del territorio".