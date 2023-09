Dopo la pausa estiva riprende il servizio di sportello forestale nelle Valli del Monviso. Lo sportello è destinato a privati, aziende o enti pubblici che necessitino di informazioni e supporto tecnico in ambito forestale, agricolo e territoriale.

Con l’arrivo dell’autunno e con la ripresa dei tagli a partire dalle quote più alte, ovvero in un periodo cruciale per la pianificazione dei lavori forestali, lo sportello forestale riapre le porte per assistere e supportare i possibili fruitori in ambito tecnico ed amministrativo.

A partire dal 15 settembre il servizio sarà attivo il venerdì a Paesana presso la sede dell’Unione Montana (Via Santa Croce 4) dalle 9 alle 12.30. Il servizio è ad accesso libero ma si consiglia di prendere un appuntamento.

Per info e prenotazioni chiamare: 339/1291789 (Bergese Giacomo) oppure inviare una mail all’indirizzo foreste@unionemonviso.it