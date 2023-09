Si rilancia la sottoscrizione in memoria del giovane vezzese Amedeo Garrone

Si raccolgono fondi per un progetto scolastico da definire in memoria di Amedeo Garrone, giovane di Vezza d’Alba, studente del Liceo Scientifico 'L. Cocito', scomparso nella primavera scorsa.

L’iniziativa lanciata dai familiari in collaborazione con la direzione del Liceo, viene rilanciata in occasione della riapertura delle scuole, con le parole della mamma di Amedeo, Ivana Canavero: “Oggi inizia la scuola figlio mio e tu, Amedeo non varcherai la porta del liceo insieme ai tuoi compagni della 3ª D e non siederai tra quei banchi. Non ci saranno più i tuoi libri sparsi per la casa e neanche i sogni per il tuo futuro. Oggi sono cinque mesi che hai deciso di interrompere la tua breve vita di 16 anni, generando tanto dolore, sofferenza e smarrimento nella nostra famiglia.

All'improvviso un vuoto enorme che ci ha travolti come uno tsunami. Ci mancano la tua voce profonda, le tue battute, la tua visione di vedere il mondo senza giudicare, il tuo amore per gli animali e per la natura. Abbiamo deciso di intraprendere un'iniziativa in tua memoria per realizzare un progetto per la scuola, il Liceo Scientifico 'Leonardo Cocito' di Alba.

Chi volesse aderire potrà trovare informazioni direttamente sul sito della scuola.

Grazie Amedeo, la tua anima vivrà sempre tra di noi e nei nostri cuori”.