Il corpo bandistico Alta Val Tanaro ha stretto un gemellaggio con il gruppo Cjastinârs di Muris di Ragogna

Fine settimana in trasferta per il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro che, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre, ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia, dove è stato siglato il gemellaggio con il Corpo Bandistico Cjastinârs di Muris, Ragogna, in provincia di Udine.

La formazione di Garessio è stata accolta all’arrivo a Muris dalla banda ospitante con un piccolo concerto di benvenuto, mentre alla sera è stata protagonista dell'evento “Muris in festa”.

Domenica la formazione valtanarina è stata poi ospite al castello di Ragogna, dove si è svolta una visita guidata, cui è seguito un rinfresco al Belvedere con panorama sul Fiume Tagliamento.

Durante il pranzo conviviale è stato siglato il gemellaggio tra le due formazioni bandistiche, con lo scambio di prodotti locali, pubblicazioni riguardanti il territorio della Val Tanaro e dei rispettivi gagliardetti.

Grande soddisfazione e gratitudine sono state espresse dai Musici del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, che hanno lasciato il Friuli con un bellissimo ricordo dell’amicizia creatasi e con la promessa di ospitare a loro volta la banda di Muris nel 2024.

“Si è trattata di un'esperienza estremamente soddisfacente, - commenta il presidente del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, Isaac Carrara - sia da un punto di vista umano che culturale e musicale. L’ospitalità dei nostri amici friulani è stata ineccepibile, con una straordinaria cura e attenzione di tutti i momenti trascorsi assieme. Questi due giorni hanno inoltre permesso di compattare e migliorare ulteriormente l’affiatamento tra i nostri musici, complice anche il coinvolgimento di alcuni tra i più giovani componenti della formazione. Auspico che l’hanno prossimo sapremo ricambiare al meglio l’ospitalità che abbiamo ricevuto in questi due giorni.”