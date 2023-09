E' il velista paralimpico Fabrizio Solazzo la vittima dell'incidente in montagna in Valle Maira

La vittima dell'incidente in montagna avvenuto ieri 10 settembre a Prazzo, nella zona della Rocca la Marchisa, è il velista paralimpico Fabrizio Solazzo.

L'atleta aveva 53 anni ed era nato ad Alba, anche se da anni viveva a Novi Ligure, nell'Alessandrino. Sollazzo era disabile dalla nascita: aveva una malformazione al braccio destro (focomelia).

Il suo grande amore era la vela, sport che aveva praticato, nonostante la disabilità, ai massimi livelli. Aveva gareggiato con il Club Canottieri Ruggero di Lauria (provincia di Palermo).

Il debutto in una competizione ufficiale nel 2013. Da lì una carriera sportiva che lo aveva visto partecipare a quattro mondiali Ifds, in Irlanda nel 2013, poi in Canada nel 2014, in Australia nel 2015 e in Olanda nel 2016, anno in cui aveva gareggiato anche alle Paralimpiadi di Rio.

Prima di allora la vela era stata "solo" una grande passione.

Nel 2009 era stato fra i primi a conseguire la patente nautica “speciale” vela/motore senza limiti dalla costa. "Cosa che fino ad allora era ad esclusivo appannaggio dei normodotati. La mia disabilità consiste nella mancanza congenita della mano e dell’avambraccio destro, è presente però l’articolazione del gomito che mi permette di mantenere abbastanza salde le scotte. Adoro dedicare tempo ai miei figli, correre in montagna, arrampicare, fare snowboard e… beh ovviamente, andare a vela”, si legge in una sua intervista sul sito della società velistica per cui gareggiava, il Club Lauria.

Sollazzo aveva anche una grande passione per la montagna, a 360 gradi. Ieri era in Valle Maira, impegnato in una gita ai 3.000 metri della Marchisa, dove è purtroppo deceduto. L'incidente attorno alle 15.30. L'amico con cui si trovava lo ha visto improvvisamente cadere sul sentiero e precipitare in un burrone per una decina di metri. E' stato lui, poi recuperato e portato a valle in stato di shock, a lanciare l'allarme.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo, che ha verricellato l'équipe sanitaria nel punto in cui Sollazzo è caduto. Immediate le manovre di rianimazione, ma per il 53enne non c'è stato purtroppo nulla da fare: i traumi riportati sono stati fatali.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in fondo valle per essere affidato ai Carabinieri e portato all'obitorio del cimitero di Cuneo.