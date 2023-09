Non ce l’ha fatta l’uomo investito sulle strisce pedonali a Roreto di Cherasco

Ricoverato in prognosi riservata al Cto Torino e sottoposto anche a un delicato intervento d’urgenza, col quale i sanitari del nosocomio torinese avevano cercato di salvargli la vita, non ce l’ha purtroppo fatta l’uomo che nella mattinata di giovedì scorso, 7 settembre, era stato investito da un’automobile mentre sulle strisce pedonali attraversava via Cuneo a Roreto, il tratto della Statale 231 che attraversa la frazione di Cherasco.



La vittima dell’investimento è Serafino Spitaleri, classe 1964, residente a Bra, in via Cuneo, a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente. Di professione autotrasportatore, l’uomo lascia un figlio di appena undici anni.



Ai soccorritori del servizio regionale 118 le sue condizioni erano apparse da subito molto serie, al punto da consigliare ai sanitari intervenuti di disporne il trasferimento in elicottero al Cto di Torino. Qui il pedone era stato valutato secondo un codice di gravità rosso e i medici si erano riservati la prognosi in ragione dei gravi traumi subiti nell’incidente.



Sul posto, insieme al 118, erano intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia braidese per i rilievi del caso e gli agenti della Polizia Locale di Cherasco, per la regolazione della viabilità sulla strada, rimasta chiusa alla circolazione per circa un’ora.