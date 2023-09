Le previsioni per la settimana: ultima parentesi d'estate, da domani graduale avvicinamento alla stagione autunnale

L'alta pressione nei prossimi giorni cederà spazio a blande correnti occidentali legate a deboli perturbazioni di passaggio. Le temperature rientreranno nella media del periodo e non sono esclusi episodi temporaleschi di una certa rilevanza.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi lunedì 11 settembre. Ancora per oggi sole e cielo sereno saranno protagonisti, con solo qualche nube pomeridiana sui rilievi alpini che occasionalmente potranno produrre isolati piovaschi. Velature in arrivo da ovest a partire dalla serata.



Temperature stazionarie, con massime ancora attorno 28/31 °C. Venti praticamente assenti o deboli a regime di brezza.



Martedì 12 e mercoledì 13 settembre. Le nubi diventeranno sempre più estese e compatte, portando un aumento anche degli episodi di rovesci e possibili deboli temporali nel pomeriggio di domani, principalmente sui settori alpini settentrionali e Valle d'Aosta. Mentre mercoledì ci sarà il passaggio di una perturbazione con cielo perlopiù molto nuvoloso o coperto e precipitazioni più diffuse soprattutto su Valle d'Aosta e nord Piemonte, ma non si escludono locali rovesci o temporali sulle pianure tra Torinese, Cuneese e pianure orientali.



Temperature in lieve calo. Le massime domani saranno ancora attorno 28/30 °C mentre mercoledì scenderanno tra i 25 e i 28 °C. Le minime domani mattina saranno comprese tra 18 e 21 °C a causa della nuvolosità notturna, mentre mercoledì caleranno fino 16/18 °C, anche se sulle coste liguri rimarranno ancora attorno ai 20°C. Venti in generale deboli con locali rinforzi meridionali fino a moderati su Langhe, astigiano e alessandrino nelle ore pomeridiane.



Da giovedì 14 settembre. La situazione rimarrà instabile, con correnti ancora mediamente occidentali e locali rovesci sulle zone alpine. Nel fine settimana possibili altri passaggi perturbati, ma sempre con poche piogge secondo le proiezioni attuali. Temperature in ulteriore lieve calo.



