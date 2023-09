Borsa Internazionale del Turismo a Cuneo, gli auguri del Ministro del Turismo Daniela Santanchè

“I miei auguri di buon lavoro a tutti gli operatori impegnati da domani, fino al 14 settembre, nella Borsa internazionale del turismo outdoor. Un’occasione per rafforzare le sinergie e la capacità di promuovere le località delle Langhe, Roero e Monferrato, entrate anche a far parte del patrimonio Unesco, in tutto il mondo.

Auspico che i territori italiani possano ospitare sempre di più questo tipo di manifestazioni che sono un importante volano per l’Italia e offrono l’occasione per presentare la diversità della nostra offerta turistica favorendo così anche politiche di destagionalizzaazione”.

Commenta così il ministro del Turismo Daniela Santanchè l’annuncio della quarta edizione del "Buy Outdoor".