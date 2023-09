Dal 2024 apre a Grassobbio (BG) il nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche “LINDBERGH AVIATION ACADEMY” fondato da Alessandro Cianciaruso e Luciano Lazzeri

Un nuovo criterio formativo per preparare le giovani generazioni a intraprendere ruoli e funzioni con alto profilo professionale nell’ambito del mondo dell’aviazione e in generale dei servizi legati alle attività di volo. Con questo obiettivo nasce l’Istituto delle Professioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy”, frutto della sinergia tra AEA (Aircraft Engineering Academy) e Istituto Dante Alighieri della “Lindbergh Flying School” di Firenze, presentato ufficialmente venerdì 8 settembre nella Sala della Comunità nel comune di Grassobbio, in provincia di Bergamo.

La nuova realtà formativa si rispecchia nella tradizione ed è emanazione della scuola aviatoria fiorentina per inserirsi con un piano di studi innovativo nell’offerta delle scuole parificate del ciclo di studi di secondo grado, ed è stata espressamente individuata nell’ambito del territorio bergamasco connotato da vocazione aeronautica in costante espansione. Un progetto didattico condiviso con le amministrazioni locali e le eccellenze che ruotano all’interno e a supporto dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Caratteristiche e finalità del nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche sono state illustrate da Alessandro Cianciaruso, Presidente e Amministratore Delegato della Lindbergh Aviation Academy, e Luciano Lazzeri, Amministratore Unico dell’Istituto Dante Alighieri e partner della Lindbergh Aviation Academy,

«Ci apprestiamo a varare un programma didattico che permette di intraprendere una serie di percorsi innovativi con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mondo del lavoro aeronautico – spiega Alessandro Cianciaruso - La nascita della “Lindbergh Aviation Academy” risponde all’esigenza di superare il modello classico degli istituti aeronautici, che predispongono gli allievi a diventare soprattutto piloti e controllori di volo. La sede dell’Istituto delle Professioni Aeronautiche è stata voluta nel comune di Grassobbio e condivisa dalla locale amministrazione, attraverso il parere favorevole manifestato dal sindaco Manuel Bertoglio, con il proposito di creare una sinergia con il vicino aeroporto e tutte le realtà connesse alle attività operative e logistiche di volo. Il primo ciclo di lezioni sarà avviato nel settembre 2024 proponendo indirizzi scolastici in grado di maturare le nuove figura professionali entro la fine del decennio in corso».

A salutare l’annuncio della nuova realtà scolastica sono intervenuti il Presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, il sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio, Davide Casati, consigliere della Regione Lombardia e componente la IV Commissione Permanente - Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, Michele Schiavi consigliere della Regione Lombardia e Giovanni Sanga, presidente di SACBO.

Il Dott. Alessandro Cianciaruso è il fondatore di AEA Aircraft Engineering Academy la prima Accademia di formazione per manutentori aeronautici ed è ceo di SEAS (South East Aviation Services) società leader europea nella manutenzione aeronautica.

