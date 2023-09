Delegazione di ITTers al Formula SAE all’autodromo di Varano De’ Melegari

La ITT Motion Technologies protagonista al Formula SAE Italy, uno degli eventi più interessanti del panorama motoristico italiano. L’appuntamento, organizzato da ANFIA, è andato in scena nel mese di luglio sul circuito Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, portando nella provincia di Parma circa 1.600 studenti per un evento tra i più formativi nell’ambito dell’automotive mondiale, in grado riesce a coniugare il carattere sportivo di una gara tra monoposto a quello educational, della formazione.

La Formula SAE è una competizione tra studenti universitari, team composti da laureandi che hanno il compito di progettare, realizzare e gareggiare con una monoposto da competizione a ruote scoperte. Il format nasce nel 1981 proprio dalla SAE, Society of Automotive Engineers, e lo scopo è quello di simulare una commessa di lavoro da parte di una società, che vuole la produzione di una monoposto per un utente non professionista. All’edizione 2023 hanno partecipato 65 gruppi, appartenenti a 59 Università di tutto il mondo, gareggiando in categorie definite in base alla natura della motorizzazione ad allo sviluppo tecnico. 30 le vetture elettriche (Classe 1E), 22 i team con un’auto a combustione interna (Classe 1C), 2 dei quali con un’auto ibrida non plug-in, 8 i team presenti con un’auto driverless (Classe 1D). Il premio ITT al team primo classificato nella classe delle vetture elettriche (1E), la squadra tedesca del WHZ Racing Team di UAS Zwickau.

«Siamo felici di aver preso parte all’evento Formula SAE 2023 in qualità di sponsor con la presenza in loco di un team di ITTers – dichiara Carlo Ghirardo, Presidente ITT Motion Technologies –. È stata una grande occasione per entrare in contatto con giovani talenti internazionali appassionati di automotive all’interno di un contesto suggestivo quale l’autodromo di Varano De’ Melegari. Crediamo fortemente nello sviluppo delle persone e dell’innovazione tecnologica, motivo per cui abbiamo voluto riconoscere un premio monetario al team vincitore della categoria elettrica. In ITT sono le nostre persone a dare forma al progresso!»