La situazione del lavoro in Piemonte, quante occasioni a settembre

Tante persone sono alla ricerca di un impiego e farebbero di tutto pur di riuscire ad essere assunti nel giro di pochi giorni. Ebbene, sembra che in Piemonte lo scenario potrebbe essere particolarmente favorevole nel corso del mese di settembre, dal momento, in base a quanto è stato riportato nel bollettino di Excelsior, prodotto da Anpal e Unioncamere, oltre il 70% delle assunzioni che sono state pianificate da parte delle aziende riguarderà i lavoratori dipendenti.

Le assunzioni in Piemonte a settembre salgono

Le assunzioni che sono state pianificate da parte delle aziende in Piemonte nel corso del mese di settembre arrivano a toccare oltre quota 37000 contratti. Si tratta di un dato che sale, in realtà, a quasi 100 mila contratti se si tiene conto di tutto il trimestre che parte da settembre e termina a novembre di quest’anno.

Le entrate che sono state programmate in Piemonte durante il mese di settembre, tra l’altro, corrispondono a circa il 21,7% delle oltre 170 mila assunzioni che si prevedono nella zona Nord Ovest della penisola italiana e rappresentano il 7% delle assunzioni previste a livello nazionale, che si aggirano intorno ai 531 mila contratti.

Si tratta di una serie di dati che sono stati diffusi all’interno del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, che è stato stilato da parte di Anpal e Unioncamere. Un’indagine che è stata portata avanti su un campione di imprese nel corso dei mesi di luglio e di agosto di quest’anno. Oltre il 73% delle assunzioni che sono oggetto di programmazione da parte delle aziende in Piemonte fanno riferimento a del personale dipendente, mentre il 17,8% si riferisce a lavoratori con un contratto di somministrazione, infine il 2,5% riguarda collaboratori e il 6,2% fa riferimento ad altri lavoratori che non verranno assunti con un contratto dipendente.

Dando uno sguardo alle province in cui si concentra buona parte delle assunzioni, è bene mettere in evidenza quelle di Vercelli, di Verbano Cusio Ossola, di Novara e di Biella. In totale, in queste province, infatti, sono ben 6680 i contratti che sono stati pianificati da parte delle imprese. Basti pensare come, solamente nella provincia di Biella, si parla di circa 1320 nuove assunzioni pianificate. Scendendo un po’ più in profondità in merito al rapporto che riguarda la provincia di Biella, si può notare come saliranno notevolmente le assunzioni nel settore tessile. Sono circa 300 i posti di lavoro che verranno coperti. Ottimi anche i dati che riguardano il settore dei servizi alle persone, in cui sono previste, come da programmazione, circa 200 nuove assunzioni. Ottimi anche i dati che riguardano il settore della ristorazione, quello dell’alloggio e del commercio, con nuove assunzioni previste oltre il centinaio.