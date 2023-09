Manutenzione periodica degli infissi e serramenti in legno: come si fa

Se a casa hai degli infissi e dei serramenti in legno, buon per te! Sono, infatti, tra i più belli in assoluto. Tuttavia, è fondamentale svolgere una corretta manutenzione perché restino perfettamente funzionanti ed esteticamente validi nel corso del tempo. Se vuoi che le condizioni estetiche e la funzionalità dei tuoi serramenti in legno restino intatte, devi svolgere alcune operazioni come queste descritte nel dettaglio qui di seguito.

Pulizia regolare

La primissima cosa da fare per la manutenzione degli infissi, ancora prima di pensare a vernici e impregnanti per legno, riguarda una regolare pulizia. Polvere, sporco, detriti e altri residui simili trasportati del vento vanno rimossi utilizzando un panno, una spazzola con setole non troppo rigide o addirittura un aspirapolvere che velocizza le operazioni. Anche l’area intorno ai serramenti va pulita con attenzione perché spesso è proprio qui che si depositano terra, sabbia, foglie secche, insetti e quant’altro.

Piccole riparazioni

Delle piccole riparazioni di tanto in tanto sono vitali per mantenere in buono stato gli infissi in legno. Ispezione periodicamente e verifica le condizioni di infissi e serramenti in legno che, purtroppo, soffrono un po’ di più l’azione deteriorante degli agenti atmosferici rispetto a quelli in altri materiali come il pvc. Se fossero presenti danni come crepe o scheggiature, usa del mastice o dello stucco specifico per il legno dopo aver carteggiato leggermente affinché la superficie sia uniforme.

Se, invece, la vernice si sta spellando, applica un nuovo strato di vernice che ha lo scopo di chiudere le fibre del legno affinché pioggia, freddo o umidità si infilino dentro aprendole. Inoltre, dona anche lucentezza al legno mantenendo intatta la sua estetica. Anche il sigillante attorno ai serramenti può essersi danneggiato perciò va rimesso nuovo al fine di evitare infiltrazioni di acqua e spifferi d’aria.

Verniciatura

Sebben di tanto in tanto passi uno strato di vernice dove si sta spellando. Periodicamente devi rifare tutto il lavoro da zero. Se la vernice si è molto scolorita oppure si è deteriorata in tanti punti, rimboccati le maniche perché è ora di ripristinarla.

Smonta l’infisso, pulisci e rimuovi la vecchia vernice. Puoi usare uno sverniciatore, della carta abrasiva oppure una levigatrice a nastro. Una volta pulito nuovamente l’infisso, sei pronto per passare una prima mano e poi una seconda di vernice impregnante che conferisce lucentezza e protezione dagli agenti atmosferici che rappresentano il peggior nemico per il legno.

Lubrificazione

Infine, tra le operazioni di manutenzione dei tuoi infissi e serramenti in legno, non dimenticare elementi come cerniere e simili. Spesso capita che tutte le parti in metallo non ricevano le dovute attenzioni che meritano durante la manutenzione periodica.

Per assicurarti un infisso che funzioni correttamente nel corso del tempo, usa un lubrificante a base di silicone o grafite sulle cerniere. Sono prodotti che non rovinano o guastano il delicato e prezioso legno dell’infisso. Se dovessi notare cerniere e viti arrugginite, toglile subito e sostituiscile con parti nuove.