Trasparenza e rete con il territorio: la Camera di commercio di Cuneo presenta il bilancio sociale

Nel pomeriggio di lunedì 11 settembre presso il Salone d’Onore della propria sede la Camera di commercio di Cuneo ha presentato, ai propri amministratori e al personale, il proprio bilancio sociale.

All’incontro erano presenti i media, a testimoniare la volontà dell’ente di avviare un percorso evolutivo di condivisione con il territorio e gli stakeholder di riferimento, raccogliendo in un documento chiaro e sintetico la panoramica di COSA è stato fatto, COME è stato realizzato e QUALI risorse sono state utilizzate, nell’ottica di dare conto delle proprie attività.

È un documento che il presidente Mauro Gola e la sua Giunta hanno deciso di predisporre per garantire la massima trasparenza dell’operato dell’ente, avviando un circolo virtuoso di dialogo con i propri portatori di interesse.

“Abbiamo fortemente voluto la presentazione del Bilancio Sociale della Camera di commercio perché l’ente camerale ha il dovere di creare valore pubblico in modo socialmente responsabile accettando le sfide della competitività, muovendosi nella massima trasparenza in modo da consentire ai propri stakeholder di valutare obiettivi, azioni, scelte, impatti e risultati – afferma il presidente Mauro Gola. Il percorso avviato oggi diventerà un appuntamento annuale, nel corso del quale daremo conto delle attività svolte per dialogare con tutti coloro che dalle nostre azioni sono interessati e coinvolti in modo da rafforzare le interrelazioni reciproche, rendendo più trasparenti e comprensibili programmi e risultati ottenuti.”

Il bilancio sociale aiuta a capire il valore sociale prodotto, l’utilità del lavoro svolto in favore delle imprese, dei professionisti, degli organismi di rappresentanza e delle istituzioni facendo riflettere amministratori, dirigenti e personale sul proprio ruolo e su come si possa avviare un percorso virtuoso di miglioramento continuo, con l’obiettivo di far crescere la qualità delle proprie azioni, consapevoli delle proprie responsabilità.

“Il bilancio sociale è il risultato di un lavoro di squadra, condiviso con l’Organismo indipendente di valutazione, che ha coinvolto in primis i nostri stakeholder interni: il personale - sottolinea il segretario generale Patrizia Mellano - La partecipazione dei nostri dipendenti alla redazione del documento è stato il primo risultato verso la costruzione di un percorso identitario, per portare avanti una visione evolutiva insieme alle persone che, con il proprio operato, traducono in progetti e attività concrete le strategie dell’ente”.

Attraverso la condivisione dei programmi, dei progetti e dei risultati la Camera di commercio conferma il proprio impegno nel fare rete con tutti i soggetti che operano sul territorio, istituzionali, economici e associativi, pubblici e privati, intensificando il confronto, costante e aperto con la comunità sociale ed economica nei confronti della quale l’Ente camerale rivolge la propria attività.

Una copia del Bilancio Sociale è disponibile sul sito della Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it al link https://www.cn.camcom.it/bilanciosociale2022