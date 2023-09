UNItalia: l'assistenza che ti serve per proseguire online gli studi universitari anche se lavori

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, avere un titolo di studio universitario è un requisito sempre più importante per trovare un lavoro qualificato e ben retribuito. Tuttavia, per molti lavoratori e neodiplomati, conciliare la carriera professionale con gli studi universitari può essere un'impresa difficile.

UNItalia è una società specializzata nel fornire assistenza ai lavoratori e neodiplomati nella scelta del percorso di studi universitari. Grazie a un team di esperti, UNItalia aiuta i propri clienti a individuare il percorso di studi più adatto alle loro esigenze e aspirazioni, tenendo conto della loro situazione lavorativa e familiare.

I vantaggi di affidarsi a UNItalia

Affidarsi a UNItalia per proseguire gli studi universitari anche se si lavora offre diversi vantaggi, tra cui:

Assistenza personalizzata: UNItalia offre un servizio di consulenza personalizzata, che tiene conto delle esigenze e delle aspirazioni di ciascun cliente. Gli esperti di UNItalia accompagneranno il cliente in tutte le fasi del percorso, dalla scelta del corso di laurea alla preparazione dei test d'ingresso.

Accesso a un ampio ventaglio di corsi di laurea: UNItalia collabora con più di 200 università italiane, offrendo un'ampia scelta di corsi di laurea, sia in presenza che online.

I settori professionali interessati

Il servizio di assistenza di UNItalia è rivolto a lavoratori di qualsiasi settore professionale. In particolare, UNItalia offre opportunità a professionisti operanti in categorie come ragionieri, geometri, bancari, impiegati pubblici, periti, assicuratori, promotori finanziari, agenti, consulenti, giornalisti, quadri, dirigenti, imprenditori, militari e addetti alle forze dell'ordine.

Come trasformare la tua esperienza professionale in crediti universitari

UNItalia offre anche la possibilità di trasformare l'esperienza professionale in crediti universitari. Grazie a questo servizio, i lavoratori possono ottenere un riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso della loro carriera lavorativa, che può essere utilizzato per ridurre la durata dei corsi di laurea.

Per trasformare l'esperienza professionale in crediti universitari, è necessario inviare a UNItalia una richiesta di valutazione, allegando il curriculum vitae e una relazione descrittiva delle proprie competenze e conoscenze. Gli esperti di UNItalia valuteranno l'esperienza professionale del candidato e, se ritenuta idonea, attribuiranno un numero di crediti universitari.

Conclusione

UNItalia è un'ottima soluzione per i lavoratori e neodiplomati che desiderano proseguire gli studi universitari, ma che hanno difficoltà a conciliare la carriera professionale con la formazione. Grazie all'assistenza personalizzata e alla vasta scelta di corsi di laurea, UNItalia può aiutare i suoi clienti a raggiungere i propri obiettivi professionali.