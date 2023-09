A Cherasco c’è Il “PleinAir”, il raduno dei camperisti

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 Cherasco, da anni Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, torna ad ospitare la Festa Nazionale del “PleinAir”, l’annuale raduno diffuso nei paesi insigniti della Bandiera Arancione che esprime al meglio il valore dell'accoglienza.

Come sempre per i partecipanti c’è un programma stilato ad hoc: l’appuntamento per il saluto delle autorità cittadine è alle 11,30 di sabato in Municipio, nella sala del Consiglio comunale; nel pomeriggio invece è programmata la visita guidata alla città e ai suoi monumenti, con ritrovo alle 15,00 davanti all’ufficio turistico.

Nel fine settimana cheraschese poi i camperisti del pleinair potranno visitare a Palazzo Salmatoris la mostra “L’arte per l’arte” del pittore cheraschese Romano Reviglio scomparso una quindicina di anni fa, aperto con questo orario 9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,30. Ingresso gratuito.

Il soggiorno in città può essere anche un’occasione per la visita Il Museo della Magia, che organizza visite guidate, spettacoli ed esibizioni. Per informazioni in merito agli orari e alle tariffe consultare il sito http://www.museodellamagia.it/it/ oppure contattare il numero di tel. 0172.1908030.

Tra le offerte della città, vi sono gli itinerari outdoor del territorio cheraschese, fruibili a piedi e in bici e destinati anche ai più piccoli. 8 percorsi per scoprire tutti gli scorci della cittadina. Le mappe dei sentieri sono ritirabili presso l’Ufficio Turistico.

Il 1° ottobre avrà luogo nella vie della città la 128esima edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo.

Durante la manifestazione ci sarà inoltre la possibilità di visitare la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico in Via Marconi 6. Orario apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30. Tutte le visite saranno guidate e ad ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Partenza visite: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

"Anche quest’anno – commenta l’assessore al Turismo Elisa Bottero – la città accoglie il popolo dei camperisti, un’occasione che permette a Cherasco di far conoscere le sue tante proposte e ricchezze storiche, artistiche, enogastronomiche e outdoor. Da anni Plein Air fa tappa a Cherasco e i tanti partecipanti hanno sempre dimostrato grande soddisfazione sia per l’accoglienza riservata loro, sia per le bellezze della nostra città. L’Amministrazione crede molto nel settore turistico, uno dei tasselli fondamentali dell’economia del territorio, e investe in questa direzione. Un impegno ripagato ogni anno non soltanto dal grande numero di turisti che arrivano in città, ma anche da prestigiosi riconoscimenti come la Bandiera Arancione e, da un paio d’anni, la Spiga Verde".