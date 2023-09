Ceva, per la Mostra del Fungo anche un'esposizione sulla Barbie

In occasione della 62’ Mostra del Fungo, l’associazione storico culturale Ceva nella Storia propone una mostra temporanea sulla bambola più discussa degli ultimi 60 anni: Barbie.

Nata nel 1959 su idea di Ruth Handler, Barbie, ma il suo vero nome è Barbara Millicent Roberts dal nome della figlia della sua creatrice, è un'icona, molto più di una semplice bambola, che in 64 anni è riuscita ad abbattere ogni frontiera culturale, sociale ed antropologica.

Questa bambola ha rappresentato negli anni la donna nella sua innata femminilità e ha portato generazioni di bambine ad identificarsi in lei, ma anche a criticarla e disprezzarla. Si perché Barbie è una donna sicura di sé e indipendente, che ha personificato rappresentanti di oltre 50 nazionalità diverse, lavori diversi, ruoli sociali anche impegnativi dove era sempre la protagonista bella e forte che affrontava il mondo, creando nelle bambine aspettative, suggerendo loro una moltitudine di modelli femminili emancipati a cui aspirare. Sempre all’ultima moda, persino Andy Warhol ha ritratto Barbie, nel 1986, decretandone la sua fama a “icona”, ad oggi è uno dei giocattoli più venduti nella storia.

Alla mostra verranno esposte Barbie da Collezione, che ripercorrono miti del cinema come Marilyn Monroe, epoche storiche, moda e barbie degli anni passati, con i vestiti che ancor oggi molte persone si ricordano di aver avuto.



Barbara Florio, presidente dell’associazione e proprietaria della collezione: “Tutto è nato dal film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, che ha entusiasmato le mie amiche e me. Appena uscito il film siamo andate al cinema di Dogliani a vederlo, un po’ scettiche a dire il vero, perché pensavamo ad un film per bambini e invece la regista Greta Gerwig ha usato un approccio estremamente ironico e smitizzante, che ci ha entusiasmato sin dalla prima scena di apertura della pellicola con l’incipit del film “2001: Odissea nello Spazio” di Kubrick, per poi trattare temi importanti come il controverso rapporto dell’impegno femminista con la frivolezza o un modello sociale inarrivabile destinato a minare l’autostima femminile e a perpetuare stereotipi utili al patriarcato. Prese dall’entusiasmo, abbiamo deciso di esporre un centinaio di Barbie in piazza Vittorio Emanuele II, nei locali dell’ex Banca Ubi, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00”.

In occasione della riapertura del cinema dell’oratorio, il Cinema Borsi, si è pensato di prolungare la mostra il fine settimana dopo la Mostra del Fungo: venerdì 22 alle 16.30 ci sarà la possibilità di vincere delle Barbie, dei buoni sconto e 10 biglietti per il film Barbie che sarà trasmesso sabato e domenica a Ceva. Sabato e domenica la mostra sarà aperta, in occasione della proiezione del film.

Nella giornata di domenica, alle 10.00 e alle 15.30, ci sarà anche l’opportunità di visitare gratuitamente la città, grazie ai soci di Ceva nella Storia, che porteranno i turisti alla scoperta del Duomo, Teatro Marenco, Giardini del Castello e case medioevali del centro storico dalla sede della mostra di Barbie.