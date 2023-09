Dogliani: in scena al salone polifunzionale "All together"

Venerdì 22 settembre alle 21 presso il Salone Polifunzionale di Dogliani andrà in scena “All together - uno spettacolo da fare… insieme” con gli attori/musicisti saviglianesi ma con - tra i protagonisti a sorpresa - anche alcuni doglianesi tra i quali il Presidente dei volontari di Protezione Civile, Gianni Picco e alcuni ragazzi dell’Oratorio e del Dogliani Calcio.



«La bellezza e la ricchezza dello stare insieme – raccontano i “Tut a post” - , e di come, “insieme” si possano realizzare grandi e belle cose per la nostra vita e quella degli altri, sarà ancora il tema trainante della nostra serata, tra gag e canzoni, tra balletti e riflessione, tra commozione e risate!»



I protagonisti della serata saranno ancora una volta Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Benedetta Curti, Emanuele Galvagno, Paola Piumatti, Irene Bricchi, Claudia Marsico, Chiara Vaira, Maria Bossolasco e altri ancora e il gruppo musicale composto da Marco Racca, Alberto, Domenico e Marco "Cioca"Campana. Una vera band con tanta e bella musica live, e poi la danza, il teatro, la comicità e la riflessione che saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita!



La Protezione Civile di Dogliani fa tanto (tantissimo!) per cittadini e territorio. Bene, è venuto il momento di ringraziare i volontari che tanto impegno e dedizione mettono a disposizione degli altri.



Come farlo? Partecipando ad una serata dove altri volontari, quelli della “compagnia teatral/musicale” saviglianese “Tut a post”, si mettono a disposizione per portare la loro allegria, e il loro messaggio, ad un pubblico che si spera sarà numeroso.



L’ingresso, grazie al patrocinio del Comune di Dogliani e al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, è libero, ma tutti i soldi raccolti in offerta libera andranno a sostenere l’importantissimo lavoro della Protezione Civile di Dogliani.