Rifreddo, fissate le date dell’edizione 2023 delle "Notti delle streghe"

Dopo il grande successo dell’edizione 2022 le streghe rifreddesi sembravano sparite ed invece, eccole manifestarsi in piena estate quando meno te lo aspetti. Una sortita minima giusto per far ricordare a tutti che anche quest’anno saranno sempre loro le protagoniste assolute dell’autunno sotto il Monviso.

Dalle tenebre filtra, infatti, che Terrore nel borgo: l’evento più terribile dell’anno si terrà come lo scorso anno su due serate: ovvero venerdì 20 e sabato 21 ottobre mentre domenica 22 si salirà sui magici pendii del Monte Bracco a caccia di streghe ed altri inquietanti personaggi.

Ovviamente attorno agli appuntamenti principali verranno allestiti altri eventi che andranno ad implementare la quattordicesima edizione de “Le notti delle streghe” ma per adesso, come da tradizione, non se ne sa molto. Ciò che invece si sa è che il percorso di Terrore nel borgo sarà come negli ultimi anni a prenotazione obbligatoria e continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina.

Chi lo vorrà potrà quindi continuare a ballare gratis in piazza seguire le performances degli artisti che si esibiscono ed intrattengono il pubblico prima che lo stesso si incammini sul buio e terribile percorso rifreddese. Oltre a dare appuntamento alle migliaia di spettatori che arriveranno a Rifreddo le streghe hanno fatto anche sapere che chi vuole le potrà aiutare a terrorizzare la gente a fine ottobre.

Si terrà infatti mercoledì 20 settembre alle ore 20.45 a Rifreddo nel Salone sotto le scuole elementari il primo casting per attori e volontari. Un appuntamento importante perché come spiega il sindaco Cesare Cavallo che ha “inventato” l’evento e che lo segue personalmente da sempre “senza almeno un centinaio di volontari ed attori non è possibile portare avanti un evento della portata delle Notti delle streghe. Per questo approfitto per ringraziare coloro che da anni si impegnano per la riuscita dello stesso e invito tutti coloro che vogliono vivere da protagonisti l’edizione 2023 a venire mercoledì 20 a Rifreddo".

Più in generale si possono reperire tutte le informazioni sull’edizione 2023 de “Le notti delle streghe” sul sito www.lenottidellestreghe.it, sul portale del Comune di Rifreddo nonché sulle pagine Facebook https://www.facebook.com/Lenottidellestreghe .