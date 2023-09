MotoASI - Anche i minicrossisti sulla pista di Centallo

Domenica 10 settembre si è corsa a Centallo, su un terreno allestito grazie alla disponibilità del Comune e con l’organizzazione di Michele Ariaudo e di MotoASI, una gara valida per il campionato Fettuciati MotoAsi.

Nella gara riserva ai minicrossisti hanno preso parte, per la prima volta, anche sei piloti cuneesi della LM Racing School, di Luca Marra: Matteo Ariaudo, Giovanni Costamagna, Carlo Maero e Giacomo Piana, impegnati nella categoria 85 cc., mentre Isotta Costamagna e Federico Marra hanno gareggiato nella categoria 65 cc.

Nella classe 65 cc. Ithan Vailatti (Rivarolo Canavese) ha preceduto Gabriele Raglia (Orbassano Racing) e Santiago Castagneris (S.C. Saccona), con Isotta Costamagna e Federico Marra, entrambi del Team Vamak, rispettivamente in settima ed ottava posizione mentre nella classe 85 cc. Andrea Ferrari (Piccola America) ha avuto la meglio su Jacopo Gentile (Orbassano Racing) e su Mattia Gonella (Piccola America). I cuneesi del Team Vamak Matteo Ariaudo, Giovanni Costamagna, Carlo Maero e Giacomo Piana si sono piazzati rispettivamente in dodicesima, tredicesima, diciassettesima e diciottesima posizione. Presenti anche due portacolori della Caraglio ASD: Jacopo Tomatis e Gabriele Boano, che hanno concluso la gara in undicesima e quattordicesima posizione.

L’ottima qualità del tracciato e la bella e calda giornata ha favorito l’afflusso di parecchio pubblico, che ha potuto assistere alle evoluzioni e alle bagarre messe in mostra dai piloti di tutte le categorie.