"L’azione di FdI da Roma a Cuneo": convegno a Borgo San Dalmazzo

Lunedì 11 settembre alle ore 20,45 a Borgo San Dalmazzo, presso la ex Sala bowling in via Rosselli n° 9, il circolo Fratelli d’Italia di Borgo S Dalmazzo e Valli terrà un convegno sul tema “FdI per le riforme: da Roma, a Torino a Cuneo”.

Il convegno sarà presentato dal fiduciario Luca Ferracciolo e moderato dal sindaco di Valdieri Guido Giordana. Terranno relazioni Paolo Chiarenza (“Infrastrutture”), avv. Alberto Coggiola (“Giustizia”), Fabio Mottinelli (“La Destra e la cultura”). Interverranno l’on, Monica Ciaburro, il coordinatore prov.le William Casoni, il consigliere reg.le Paolo Bongioanni e il coordinatore reg.le on. Fabrizio Comba.