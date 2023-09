L’AslCn1 organizza gruppi di cammino a Genola, Moretta e Bernezzo

Gruppi di cammino a Genola

Da fine settembre settimanalmente si svolgerà una camminata in gruppo. Il progetto fa parte del Programma Piano Locale Cronicità dell’Asl CN1.

La partecipazione è gratuita, l’attività sarà modulata in base alle possibilità di ciascuno.

Il ritrovo è previsto giovedi 28 settembre presso Il Centro Incontro Culturale alle ore 15.30.

Per iscrizioni rivolgersi al Centro Incontro Culturale Piazza Tapparelli d’Azeglio Genola (Centro Anziani) dalle 14 alle 17 entro il 15 settembre. Per informazioni contattare l’Infermiera di Famiglia e Comunità Carla Migliore (3454767386).

In caso di maltempo l’attività verrà sostituita da esercizi di ginnastica dolce.



Gruppi di cammino a Moretta

Gli infermieri dell’Asl CN1, in collaborazione con il comune di Moretta, attivano un Gruppo di Cammino gratuito e aperto a tutti, nel quale si svolgerà attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno. Un’importante opportunità di salute e socializzazione per le comunità locali, nata nell’ambito del territorio del Distretto Nord-Ovest per far fronte a scorretti stili di vita.



“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori -. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.

Gruppi di cammino a Bernezzo

Gli infermieri dell’Asl CN1, in collaborazione con il comune di Bernezzo, attiveranno un Gruppo di Cammino gratuito e aperto a tutti, nel quale si svolgerà attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno. Un’importante opportunità di salute e socializzazione per le comunità locali, nata nell’ambito del territorio del Distretto Sud-Ovest per far fronte a scorretti stili di vita.

Gli incontri avranno cadenza bisettimanale il martedi e il giovedi dalle ore 19.30 alle 20.30 a partire dal 14 settembre con ritrovo presso la piazza Scuole Elementari di San Rocco di Bernezzo.

Per informazioni chiamare Monica (ore pasti) al 347.0577917.

Gli incontri avranno cadenza settimanale il mercoledi dalle ore 14.30 alle 15.30 a partire dal 27 settembre con ritrovo presso il parco del Santuario di moretta.