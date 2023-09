Torna al Santa Croce la campagna di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori testa e collo

La Struttura complessa di Otorinolaringoiatria diretta dalla Dott.ssa Silvia Ponzo aderisce alla giornata promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-cefalica nell’ambito della campagna europea di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo.

Fare prevenzione significa creare consapevolezza del problema e delle cause, in particolar modo quelle evitabili, come il fumo o l’abuso di alcol, in modo da ridurre l’incidenza di nuovi casi.

“Fare diagnosi precoci migliora in modo significativo l’esito delle cure: ecco perché il tema specifico scelto quest’anno porta l’attenzione su sintomi che, se perdurano per più di 3 settimane, non vanno trascurati. Raucedine, difficoltà a deglutire, ostruzione nasale monolaterale con sanguinamenti, presenza di lesioni mucose del cavo orale, se persistono oltre 3 settimane richiedono una visita specialistica”.

Le visite specialistiche saranno eseguite mercoledì 20 settembre presso l’ambulatorio ORL dell’Ospedale S. Croce, con prenotazione obbligatoria (telefonare allo 0171.616500 tutti i giorni dalle 14.30 alle 1600).