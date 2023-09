Calderoni alla primaria Musso, riaperta dopo i lunghi lavori di manutenzione

"Benvenute bambine, benvenuti bambini". Oltre alle insegnanti e al personale Ata, anche il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni insieme all'assessore comunale alla Scuola Fiammetta Rosso questa mattina (11 settembre) hanno accolto gli studenti per il primo giorno di scuola. Hanno scelto la primaria "Musso" che ha riaperto oggi dopo un periodo di lavori. Come gli altri plessi cittadini, è stata oggetto di una manutenzione straordinaria per renderla completamente antisismica.

Il cantiere era iniziato il 7 luglio 2021 e si è concluso il 16 dicembre 2022. Il Comune ha investito 677 mila euro per la messa in sicurezza dell'immobile.

Oltre ai "rinforzi" di tipo strutturale e tecnico contro i terremoti, i lavori hanno anche riguardato il rifacimento dei pavimenti, dei servizi igienici, la ritinteggiatura delle pareti e la sostituzione dei serramenti interni ed esterni.

Il primo cittadino e l'assessore Rosso, dopo aver salutato i "primini" e le loro famiglie, hanno visitato tutti i locali e augurato un buon anno scolastico a tutte le altre classi della primaria "Musso".

"Per queste bambine e per questi bambini - dice Calderoni - si tratta di un "ritorno a casa". Dopo il periodo di lezioni nell'ex tribunale, riapre la scuola del borgo San Martino, questo importante sito di socialità e di cultura che da un secolo è nel quartiere saluzzese che guarda alla valle Po. Come proviamo a spiegare da anni, per la nostra Amministrazione la scuola e tutti i presidi educativi sono fondamentali per uno sviluppo armonico e positivo della comunità cittadina. Per questo, da sempre, puntiamo su questi servizi e investiamo sia in progetti e attività sia anche nelle infrastrutture, cioè nel rendere più sicure, accoglienti, piacevoli, all'avanguardia le scuole che sono di competenza del Comune come le medie, le primarie, le materne e il nido. Questo è il nostro modo di scommettere sulla Saluzzo di domani e sulle nuove generazioni".

Ha ripreso ad accogliere le lezioni anche la primaria "Costa" in piazza XX settembre, anch'essa oggetto di interventi per la messa in sicurezza antisismica, dove però ci sono ancora lavori in corso e prosegue, intanto, pure il cantiere per la mensa nel piano seminterrato. In precedenza, invece, erano ripartite le attività alle primarie "Pivano" e "Dalla Chiesa" e alle medie "Rosa bianca".